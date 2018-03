Parigi-Nizza | Groenewegen sontuoso

Spagnolo Soler vince la Parigi-Nizza : ANSA, - NIZZA, 11 MAR - Il 24enne Spagnolo Marc Soler, animatore della giornata odierna, ha vinto la Parigi-Nizza beffando il britannico Simon Yates, leader fino a ieri, che nella classifica generale ...

Marc Soler vince la Parigi-Nizza : David De La Cruz ha vinto l'ultima tappa della la Parigi-Nizza, 110 km con arrivo sulla Promenade des Anglais. Lo spagnolo del team Sky ha preceduto i connazionali Omar Fraile , Astana, e Marc Soler , ...

Parigi-Nizza 2018 : Marc Soler conquista la corsa. Ultima tappa a David De La Cruz : E’ un trionfo spagnolo nell’ottava ed Ultima tappa della Parigi-Nizza 2018. David De La Cruz del Team Sky si impone sul traguardo di Nizza davanti ai connazionali Omar Fraile e Marc Soler. Proprio quest’ultimo, però, conquista la corsa, vincendo la classifica generale con quattro secondi di vantaggio su Simon Yates e quattordici su Gorza Izaguirre. Per il giovane della Movistar si tratta della prima affermazione in carriera in ...

Parigi Nizza - paura per Alessandro De Marchi Video : Si sono vissuti lunghi momenti di paura durante la settima e penultima tappa della #Parigi Nizza, la frazione più impegnativa con l’arrivo in quota di Valdeblore La Colmiane. #Alessandro De Marchi era all’attacco insieme al compagno di squadra Nicholas Roche e ad altri corridori. Il friulano ha sbagliato una curva ed è volato in una scarpata facendo temere il peggio. Per fortuna poi la situazione si è rivelata molto meno grave di quanto poteva ...

Parigi Nizza - paura per Alessandro De Marchi : Si sono vissuti lunghi momenti di paura durante la settima e penultima tappa della Parigi Nizza, la frazione più impegnativa con l’arrivo in quota di Valdeblore La Colmiane. Alessandro De Marchi era all’attacco insieme al compagno di squadra Nicholas Roche e ad altri corridori. Il friulano ha sbagliato una curva ed è volato in una scarpata facendo temere il peggio. Per fortuna poi la situazione si è rivelata molto meno grave di quanto poteva ...

Parigi-Nizza 2018 : doppietta per Simon Yates! Il britannico trionfa nella tappa regina e conquista la maglia gialla : Simon Yates trionfa in solitaria nella tappa regina della 76ma edizione dalla Parigi-Nizza e ipoteca il successo finale. Il britannico della Mitchelton-Scott ha staccato tutti sulla salita finale di La Colmiane andando così a realizzare la classica doppietta: tappa e maglia di leader. Alle sue spalle si piazzano il belga Dylan Teuns e lo spagnolo Ion Izagirre. La fuga di giornata si forma sulla prima salita di giornata, la Cote de Gattieres, ed ...

Ciclismo : Parigi-Nizza - 6/a tappa a Molard : ANSA, - VALDEBLORE LA COLMIANE , FRANCIA, , 9 MAR - Il francese Rudy Molard ha vinto la sesta tappa della Parigi-Nizza, di 198 km, staccando all'ultimo chilometro otto compagni di fuga. Al secondo ...

Parigi-Nizza 2018 : Rudy Molard beffa i big nella sesta tappa : Percorso esigente e incertezza: da questa situazione è emerso in maniera prepotente il francese Rudy Molard, che ha conquistato la seconda vittoria della carriera nella sesta tappa della Parigi-Nizza 2018, 198 chilometri da Sisteron a Vence. Grande battaglia fin dai primi chilometri, che alla fine hanno promosso una fuga composta da ben 13 uomini: Lars Bak, Thomas De Gendt (Lotto-Soudal), Amael Moinard (Fortuneo-Samsic), Paul Martens ...

Ciclismo : 5/a tappa Parigi-Nizza a Cousin : ANSA, - PARIGI, 8 MAR - Il francese Jerome Cousin, della Direct Energie, ha vinto la 5/a tappa della Parigi-Nizza, Salon de Provence-Sisteron di 165 km, precedendo il compagno di fuga Nils Politt, ...

Parigi-Nizza 2018 - arriva la fuga nella quinta tappa : Jerome Cousin batte Nils Politt : Altro finale a sorpresa nella Parigi-Nizza, con la fuga che va in porto nella quinta tappa. Sul traguardo di Sisteron esulta il francese Jerome Cousin, che batte in uno sprint a due il tedesco Nils Politt e regala così un altro successo alla Direct Energie. Il gruppo ha calcolato male i tempi ed è arrivato a pochi metri dai due attaccanti. Oggi ha avuto quindi grande importanza la fuga di giornata, partita nei primi chilometri della tappa e ...

Parigi Nizza 2018/ 5^ tappa streaming video e diretta tv : percorso - orario - vincitore (oggi 8 marzo) : diretta Parigi Nizza 2018 5^ tappa streaming video e tv: percorso, orario delal frazione odierna con quattro Gpm ma non difficilissima (oggi 8 marzo).(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 03:08:00 GMT)

Parigi-Nizza 2018 : Wout Poels vince la cronometro davanti a Marc Soler. Luis Leon Sanchez difende la maglia di leader : Wout Poels domina la cronometro individuale della quarta tappa della Parigi-Nizza. Il corridore del Team Sky ha realizzato il miglior tempo sul percorso di 18,4 km da La Fouillouse a Saint-Étienne, ottenendo un riscontro di 25’33” con una media di 43.209 km/h. Alle spalle dell’olandese troviamo con un ritardo di 11” un brillante Marc Soler (Movistar): lo spagnolo va così a vestire la maglia bianca di miglior giovane. Terza posizione invece per ...

Diretta / Parigi Nizza 2018 4^ tappa : vincitore Poels - Sanchez resta leader! (oggi 7 marzo) : Diretta Parigi Nizza 2018 streaming video e tv: percorso e orario della quarta tappa, cronometro La Fouillouse-Saint Étienne di 18,4 km (oggi 7 marzo)(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 16:30:00 GMT)

DIRETTA / Parigi Nizza 2018 4^ tappa streaming video e tv : Van Baarle va forte! (oggi 7 marzo) : DIRETTA Parigi Nizza 2018 streaming video e tv: percorso e orario della quarta tappa, cronometro La Fouillouse-Saint Étienne di 18,4 km (oggi 7 marzo)(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 14:51:00 GMT)