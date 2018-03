Parco Delta del Po | 14 settimane di eventi | birdwatching escursioni in bici | a piedi | in

meteoweb.eu

(Di martedì 13 marzo 2018) Sono 14 ledidedicati ale al turismo naturalistico neldel Po – Riserva di Biosfera MAB UNESCO per la nuova edizione di Primavera Slow, dal 17 marzo al 24 giugno 2018, da vivere con il consorzio Visit Ferrara, che mette insieme circa 90 operatori turistici della Provincia ferrarese. Gli appassionati di fotografia naturalistica, cicloturismo, turismo fluviale e sportivo all’aria aperta potranno partecipare a tantissimeed iniziative, per scoprire lo straordinario patrimonio naturale deldeldel Po, tra fenicotteri rosa e uccelli rari. Il punto di partenza è Comacchio, la città sull’acqua dai ponti monumentali e gli scenografici canali, per inoltrarsi nel territorio delle sue Valli, e poi ancora tra Goro, Mesola, Argenta e le Vallette di Ostellato, fino a Ravenna e Cervia. Sono previstein barca, a, ...