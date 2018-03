Papa Francesco | ‘scomodo | radicale | grillino’ Il pontificato di Bergoglio compie cinque

Papa Francesco - l’elezione il 13 marzo 2013 : Il 28 febbraio 2013 Papa Benedetto XVI annunciò la propria volontà di lasciare l’incarico affidatogli nell’aprile del 2005 e questo portò alla convocazione del conclave, che si riunì il 12 e il 13 marzo nella Cappella Sistina. L’elezione di Jorge Mario Bergoglio avvenne al quinto scrutinio del 13 marzo. Gesuita di nazionalità argentina, è il […] L'articolo Papa Francesco, l’elezione il 13 marzo 2013 proviene da ...

Papa Francesco - 5 anni di sfide. I gesti che hanno segnato la Chiesa : La centralità delle periferie, il rilancio della misericordia al fianco della verità, l'urgenza della missione nell'annuncio del Vangelo, la sinodalità come criterio di discernimento delle sfide ...

Papa - Benedetto XVI : 'Reagire a stolto pregiudizio su Francesco' : Durante l'evento, il nuovo responsabile editoriale della Libreria Editrice Vaticana, fra Giulio Cesareo, ha precisato che sono in corso trattative con editori di tutto il mondo . Fino ad ora, sono ...

5 anni di Papa Francesco - raccontati bene : Tutto cominciò, 5 anni fa, con quel sorprendente ed inusuale "Fratelli e sorelle, buona sera!....", saluto che mai nessun pontefice appena eletto in precedenza aveva mai fatto. Era la sera del 13 ...

Papa Francesco telefona a una malata di tumore a Ischia : 'Io prego per lei e lei preghi per me' : di Franca Giansoldati Città del Vaticano - Papa Francesco ha telefonato a una signora di Ischia malata di tumore e impegnata nel volontariato con i poveri. Lo rende noto il Vaticano raccontando la ...

Ratzinger difende Papa Francesco : "Basta con lo stolto pregiudizio su Bergoglio. C'è continuità tra il mio pontificato e il suo" : I volumi della collana "La Teologia di Papa Francesco" presentati oggi "mostrano a ragione che Papa Francesco è un uomo di profonda formazione filosofica e teologica e aiutano perciò a vedere la continuità interiore tra i due pontificati, pur con tutte le differenze di stile e di temperamento". Lo dice in un messaggio il Papa emerito Benedetto XVI."Plaudo a questa iniziativa che vuole opporsi e reagire allo stolto ...

Il lustro di Francesco - Papa diverso : Cinque anni dall'elezione di Jorge Mario Bergoglio, tra fan e contestatori: cronaca di un pontificato alla svolta

Papa Francesco - una guida che tocca il cuore di tutti noi : Certamente è intervenuto su tanti temi che toccano la vita concreta delle persone : la famiglia, i poveri, i cristiani di altre confessioni, il mondo del lavoro e dell'economia, le donne, i giovani. ...