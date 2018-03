Papa Francesco | Raggi | invia messaggio di auguri

Raggi : 5 anni di Pontificato - grazie Papa Francesco : Raggi : grazie per instancabile impegno per la pace e i più svantaggiati Roma – La Sindaca di Roma Virginia Raggi ha inviato un messaggio di auguri a... L'articolo Raggi : 5 anni di Pontificato , grazie Papa Francesco proviene da Roma Daily News.

LA VITA IN DIRETTA/ Marco Liorni e Francesca Fialdini ricordano Steno e i cinque anni con Papa Francesco : Oggi, martedì 13 marzo, alle 15.15 su Rai 1 inizia una nuova puntata di La VITA in DIRETTA , il programma condotto da Marco Liorni e Francesca Fialdini . (Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 15:11:00 GMT)

Cinque anni di Papa Francesco tra gli ultimi e le periferie. Dopo riforme sguardo ai giovani e a Chiesa unita in Cina : Poi ad aprile il viaggio in Egitto per ricucire, in via definitiva, il dialogo con Al-Azhar, interlocutore imprescindibile per il rapporto con il mondo musulmano. Ma è stato anche l'anno dell'omaggio ...