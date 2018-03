PAOK Salonicco | il presidente Savvidis chiede scusa | ' Reazione emotiva causata dagli

PAOK Salonicco - le scuse del presidente : "Dispiaciuto - noi ostaggi di calcio malato" : L'invasione di campo con tanto di mano appoggiato sulla pistola ha lasciato a bocca aperta tutti. Ora Ivan Savvidis torna sul quella serata e si scusa Il comunicato stampa Il presidente del club greco ...

ivan savvidis pistola PAOK salonicco grecia : Il calcio greco è nella bufera: il governo di Alexis Tsipras ha sospeso il campionato dopo l'irruzione armata del presidente del paok Salonicco, ivan savvidis, che durante una partita con l'Aek Atene, in lotta per il titolo con la squadra tessalonicese, ha invaso minacciosamente il campo con una pistola nella fondina, costringendo l'arbitro a interrompere la gara. "Abbiamo deciso di sospendere il ...

Il governo greco ha sospeso il campionato di calcio nazionale per i disordini avvenuti durante PAOK Salonicco-AEK Atene : Al termine di un incontro con il primo ministro Alexis Tsipras, il ministro dello Sport greco Giorgos Vasileiadisha ha comunicato la sospensione indeterminata del campionato di calcio nazionale per i disordini avvenuti nella partita giocata domenica sera tra PAOK Salonicco e AEK Atene. Nei The post Il governo greco ha sospeso il campionato di calcio nazionale per i disordini avvenuti durante PAOK Salonicco-AEK Atene appeared first on Il Post.

