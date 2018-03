Palermo | Zamparini attacca | Se non vado in Serie A chiedo i danni alla Figc

Serie B : Palermo decimato dalle nazionali. Zamparini : “chiedo danni a FIGC” : “Se non andiamo in Serie A chiedo i danni. Abbiamo già incaricato da una settimana i nostri legali: certe decisioni vanno contro il regolamento stesso della Figc”. E’ una furia Maurizio Zamparini al Giornale di Sicilia per la situazione in cui rischia di trovarsi il suo Palermo a causa degli impegni di suoi sei calciatori con le rispettive nazionali. In occasione della pausa internazionale prevista dalla FIFA, infatti, la Serie B non ...

Serie B - Zamparini : “mio ultimo anno a Palermo” : “Fa un grande piacere vedere la gente di nuovo allo stadio e credere nella propria squadra. Sono contento perche’ era questo che avevo trovato quando sono arrivato a Palermo, ma a un certo punto la gente ci aveva abbandonato”. Lo ha detto il proprietario del Palermo, Maurizio Zamparini, commentando la presenza di 15 mila spettatori allo stadio Renzo Barbera per la partita con il Frosinone. “Ora ci siamo ritrovati – ...

Palermo - Zamparini licenzia Lupo : Valoti nuovo ds : Palermo - Il Palermo ha un nuovo direttore sportivo, Aladino Valoti . Il dirigente, nato ad Alzano Lombardo il 9 gennaio 1966 e proveniente dal Südtirol , da calciatore ha indossato la maglia del ...

Serie B Palermo - Zamparini : «Se vogliamo salire in A non possiamo perdere queste partite» : Palermo - " Una bruttissima sconfitta purtroppo" . Il patron del Palermo , Maurizio Zamparini , fa il punto dopo il ko interno con il Foggia ai microfoni del sito ufficiale rosanero: "Una squadra che ...

Palermo - Zamparini : 'Allo stadio con 2 euro' : Palermo - ' Cari Tifosi rosanero, c'e' una data che non dimentichero' mai: sabato 29 maggio 2004. Il 'Renzo Barbera' stracolmo gia' nel pomeriggio, i fuochi d'artificio a illuminare il cielo nei ...

Palermo - Zamparini scrive ai tifosi : la lettera con ‘doppio regalo’ : Il Palermo è reduce dal successo in campionato contro il Brescia, aumentano sempre di più le chance di promozione nel campionato di Serie A. Nel frattempo Maurizio Zamparini ha deciso di scrivere ai tifosi, ecco la lettera pubblicata sul sito del club: “Cari tifosi rosanero, c’è una data che non dimenticherò mai: sabato 29 maggio 2004. Il “Renzo Barbera” stracolmo già nel pomeriggio, i fuochi d’artificio ad ...

Serie B Palermo - Zamparini : "Dybala? Lo voleva il Napoli" : Palermo - "Anche il Napoli voleva Dybala. I partenopei mi offrirono Jorginho più un'importante contropartita economica, 30 milioni circa. Ci stavo pensando ma la Juve è stata più brava e rapida a ...

Palermo - a tutto Zamparini : dal rapporto con Tedino alla possibile svolta societaria : Maurizio Zamparini, patron del Palermo, ha tracciato un bilancio della prima parte di stagione della squadra di Tedino. Ecco le sue dichiarazioni al sito ufficiale del club rosanero: “Abbiamo raccolto quello che abbiamo seminato con Tedino e il nostro staff. Abbiamo avuto conferma che l’organico era ottimo, nonostante le critiche di inizio campionato, siamo in testa ed e’ un buon auspicio per andare in serie A. Da quando sono a Palermo non ho ...