Palermo | ritrovato nella notte l’escursionista disperso sulle Madonie

meteoweb.eu

: Alla ricerca di funghi si perde tra le #Madonie, escursionista ritrovato: rischiava ipotermia… - GDS_it : Alla ricerca di funghi si perde tra le #Madonie, escursionista ritrovato: rischiava ipotermia… - ilSitodiSicilia : Palermo, ritrovato l'escursionista che si era smarrito tra i monti delle Madonie | il Sito di Sicilia - mezza_parola : #news Palermo, entusiasmo ritrovato. Zamparini: “Soddisfatto, ma sarà il mio ultimo anno qui” di Newsicilia… -

(Di martedì 13 marzo 2018) Una squadra del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico ha rintracciato e raggiuntoil 62enne palermitano, che nel tardo pomeriggio di ieri si era persozona di Pizzo Antenna (sopra Piano Battaglia), a circa 1900 metri di altitudine. L’uomo rischiava l’ipotermia perché aveva gli abiti bagnati e non aveva con sé ricambi e cibo. I tecnici del Cnsas hanno così provveduto a fornirgli biancheria asciutta, lo hanno scaldato e rifocillato prima di riaccompagnarlo sulla strada dove è stato preso in consegna e visitato dai sanitari del 118. A causa delle condizioni proibitive, con temperature sotto zero, vento con raffiche fino a 50 km/h, nebbia e neve ghiacciata lungo il percorso, l’operazione si è conclusa intorno alle 03:30. Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco di Petralia, il 118, una squadra del Cnsas dellee due ...