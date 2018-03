Paleontologia | ricostruito il primo volo della preistoria | lo ha compiuto l’Archaeopteryx

meteoweb.eu

(Di martedì 13 marzo 2018) Una ricerca, coordinata dall’Università di Uppsala, è stata pubblicata su “Nature Communications“: grazie al Sincrotrone Europeo di Grenoble, in Francia, è statoil: lo hail più antico uccello conosciuto, l’Archaeopteryx, considerato l’anello di congiunzione tra dinosauri e uccelli. Il “supermicroscopio” ha indagato sulla struttura interna delle ossa del dinosauro vissuto 150 milioni di anni fa: grande quanto un corvo, era carnivoro e insettivoro, aveva il corpo ricoperto di piume, una coda lunga, dita con artigli e una bocca con numerosi denti. Si è scoperto che le ossa dell’Archaeopteryx erano adatte per unsimile a quello dei fagiani, che utilizzano la tecnica attiva per scavalcare un ostacolo o sfuggire ai predatori, ma non per grandi distanze o per lungo tempo. L'articolo ...