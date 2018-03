ansa

: RT @ansa_it: Padoan, Ue disponibile ad attendere Def - nicolaPalumbo00 : RT @ansa_it: Padoan, Ue disponibile ad attendere Def - NotizieIN : 13:37 | Padoan: Ue disponibile ad attendere il Def programmatico - andyallnews : RT @MediasetTgcom24: Padoan: Ue disponibile ad attendere il Def programmatico #ue -

(Di martedì 13 marzo 2018) ANSA, - BRUXELLES, 13 MAR - "Nel presentare la situazione dell'Eurozona, lo stesso commissario Moscovici ha citato l'Italia come elemento di incertezza". Lo ha detto il ministro dell'economia Pier Carloal termine dell'Ecofin. "In questi 2 giorni ho incontrato Dombrovskis, Moscovici e Centeno per informarli del lavoro che in Italia stiamo facendo sulla scrittura di un ...