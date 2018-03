Padoan | pesa in Eurozona incertezza situazione politica Italia

Padoan : 63 Mld spesa 2018 per interessi : 10.33 "C'è una cosa che è scesa in valore assoluto negli ultimi anni, la spesa per interessi che da 83 miliardi nel 2012 dovrebbe scendere nel 2018 a più di 63 miliardi, un risparmio di 20 mld in valore assoluto". Così a Radio Anch'io il ministro dell'Economia, Padoan. E' il"frutto sia di una politica fiscale disciplinata, sia della difesa del debito,sia dell'effetto del Qe", ha affermato Padoan, secondo cui "i benefici giunti dalle riforme ...