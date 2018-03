Padoan : «Per la Commissione Ue l'Italia è un elemento di incertezza» : «Nel presentare la situazione dell'Eurozona, lo stesso commissario Moscovici ha citato l'Italia come elemento di incertezza». Lo ha detto il ministro dell'economia Pier Carlo...

Elezioni - Padoan : “Italia elemento di incertezza per l’Ue. Governo lavora al Def - i partiti affiancheranno loro documenti” : “Nel presentare la situazione dell’Eurozona, lo stesso commissario Moscovici ha citato l’Italia come elemento di incertezza“. A ricordarlo è stato il ministro dell’economia Pier Carlo Padoan al termine dell’Ecofin, la riunione dei responsabili delle Finanze dell’Unione. “Tutti (all’Eurogruppo e all’Ecofin, ndr) mi hanno chiesto cosa succederà in Italia e gli ho detto ‘non lo so’. Credo che sia la ...

La cambiale di Padoan : in arrivo aumenti Iva per mille euro all'anno : La partita è quella del Def, il documento di economia e finanze, che il governo deve approvare entro il 10 aprile. Il ministero dell'Economia, su indicazione della Commissione Ue, ha annunciato che ...

Conti pubblici - Padoan : Ue aspetta nuovo governo per dare pagella all'Italia : ... che comprende gli aggiornamenti in base alla variazione delle variabili esogene dell'economia mondiale e alle nuove proiezioni del Pil della finanza pubblica definite in base a questo quadro'. ...

Padoan : flat tax insostenibile - choc per credibilità Paese : «La proposta della Lega della flat tax al 15% è insostenibile, farebbe crescere rapidamente il debito. Lo choc per la credibilità dell'Italia sarebbe elevato». Dal ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, ospite di 'Agorà' su Rai 3 è arrivata una

Padoan : economia Italia stabile anche se servisse tempo per governo : anche se dovesse servire un certo periodo di tempo per riuscire a comporre un governo, dopo le elezioni del 4 marzo, l'economia resterà comunque stabile, ha detto oggi il ministro dell'economia Pier Carlo Padoan.

Padoan salva ancora Montepaschi. 'Lo Stato la aiuterà per anni' : Guai a toccar la banca di famiglia , del PD, . Il ministro dell'Economia, senza vergogne, dice che...

Padoan : 'Per me un'esperienza nuova - non ho mai fatto campagna elettorale' : Pier Carlo Padoan, ministro dell'Economia e delle Finanze, è stato ospite della redazione de La Stampa . Ecco un estratto sul tema della campagna elettorale.