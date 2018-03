Pace mondiale in bilico | sulla spia avvelenata Mosca litiga con Londra - Turchia pronta a

Boxe - Emanuele Marsili vince il Mondiale della Pace! Alex Goddi getta la spugna - addio Europeo : Emanuele Marsili ha vinto il Mondiale della Pace WBC, prestigioso torneo internazionale giunto alla terza edizione. Al PalaTiziano di Roma, nel corso di una serata caratterizzata anche da tanta attività benefica e il cui incasso sarà devoluto ai terremotati di Italia e Messico, il 41enne ha sconfitto il messicano Victor Betancourt con verdetto unanime: il laziale si è imposto ai punti (68-64, 69-64, 70-62) dopo che l’incontro era stato ...

Boxe : domani c'è il Mondiale della Pace : ANSA, - ROMA, 22 FEB - Ultimo atto, quello del peso , 60.3 kg per entrambi i contendenti, , prima del Mondiale per la Pace Wbc, promosso dal World Boxing Council, ente professionistico che ha voluto ...

Boxe : venerdì a Roma Mondiale della Pace : ANSA, - Roma, 19 FEB - Si svolgerà venerdì al Palazzetto dello Sport di Roma il 'Mondiale della Pace' Wbc di pugilato, organizzato dall'Opi 82 in collaborazione con la Fpi e con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Coni e di Roma ...

Pugilato - presentato il Campionato Mondiale per la Pace WBC : ... il Vicepresidente WBC Mauro Betti , che ha portato i saluti del Presidente WBC Sulaiman, , il Segretario Generale EBU Enza Jacoponi, , l'Ambasciatore del Pugilato Italiano nel Mondo Nino Benvenuti, ...

Boxe - non solo pugni : presentato Marsili-Betancourt - mondiale per la Pace : 'Bisogna riaccendere i fari su uno sport come il pugilato, con una sua storia, riportare alla luce un movimento che deve avere un grande futuro - ha spiegato il ministro Lotti -. La Boxe ha un valore ...