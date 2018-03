Blastingnews

: Oroscopo del giorno 15 marzo '18: ecco come saranno gli astri di giovedì - eleuterioweb : Oroscopo del giorno 15 marzo '18: ecco come saranno gli astri di giovedì - AstrOroscopo : Oroscopo del giorno 15 marzo '18: ecco come saranno gli astri di giovedì - Key4biz : RT @fabdessi: Oroscopo del 14 marzo 2018 - Key4biz -

(Di martedì 13 marzo 2018) L'del15è nuovamente sulla 'lunghezza d'onda' di voi lettori, appassionati di Astrologia e previsioni zodiacali. Massima attenzione quest'oggi alla giornata di, messa alle strette dalle nostre predizioni giornaliere, ovviamente al solo scopo di dare un giudizio appropriato relativamente ai settori riguardanti l'amore ed il lavoro. In analisi gli ultimi sei dello zodiaco,tutti sanno, rappresentati dai seguenti Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Chi tra questi appena nominati avrà il pieno consenso delle stelle? Quest'oggi gliannunciano un transito eccellente, favorevole principalmente ai sentimenti e all'amicizia in generale: l'ingresso della Luna in Pesci porterà tanto amore ai nativi del segno di Acqua che,è facile intuire, questotroveranno ad attenderli anche una meravigliosa 'top del'. Non ...