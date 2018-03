Orlando | Renzi responsabile sconfitta

«Renzi non parteciperà alle prossime primarie del Pd» Ed è scontro Orlando-Lotti : Il capogruppo dem alla Camera: «Calenda? Si è appena iscritto. No a un governo con i Cinque Stelle né con il centrodestra»

Rosato : Renzi non parteciperà a primarie. Orlando : nessun accordo con M5S : L'annuncio del capogruppo Pd Rosato: l'ex premier non sarà tra i candidati nella prossima consultazione per la segreteria. Il Ministro della Giustizia: "le battaglie che possono diventare maggioritarie in Parlamento, non penso ad una opposizione che si limita ad una sorta di Aventino ma che abbia un carattere costruttivo". Prodi: il Pd non è finito.

Orlando - alleanza M5s trovata di Renzi : ANSA, ROMA, 8 MAR - Discutere se fare o no l'accordo con Cinque stelle è stata una trovata mediatica di Renzi "per i discutere un'altra cosa invece di quello di cui bisognava parlare: cosa fare dopo ...

Crisi Pd - Orlando : “Accordo con il M5s? Una trovata mediatica di Renzi per non discutere di una disfatta storica” : L’accordo con i Cinque Stelle? Una trovata mediatica di Renzi per non discutere di cosa fare dopo una “disfatta storica”. La presidenza delle Camere? Evitare assi sia con M5s che con il centrodestra, separando il piano istituzionale da quello di governo. Anche perché l’intesa con Luigi Di Maio, seppur richiesta dal presidente della Repubblica, manca di presupposti programmatici. Andrea Orlando tratteggia lo scenario delle ...

Pd - Orfini : «Renzi si è dimesso formalmente». Orlando : «Il 90% del partito non vuole intesa con M5S o destra» : C'è una lettera di dimissioni firmata da Matteo Renzi all'indomani della debacle elettorale. Lo rivela, tre giorni dopo, il presidente del Pd Matteo Orfini per stoppare il pressing di...

Orfini : Renzi si è dimesso - basta discussioni. Ma Orlando : ora gestione collegiale : Il ministro uscente della Giustizia: 90% Pd contrario a un accordo con M5S, non è un tema sul tavolo. Calenda: "Se il Partito democratico si allea con i 5 Stelle, il mio tesseramento sarà il più breve della storia". Emiliano: liberarsi di personaggi come lui

Anche la minoranza Pd dice no ai 5 Stelle. Orlando : 'Renzi si deve dimettere - lo prevede lo statuto' : L'area politica che mi ha sostenuto al Congresso ha escluso la possibilità di un governo con i 5 Stelle, così come con il centrodestra, quindi si aggiunge un ulteriore 20% del Pd. In modo chiaro per ...

Pd - Orlando : dimissione vere di Renzi e gestione collegiale - 90% partito contro governo M5S o destra : Nella direzione Pd di lunedì è necessaria un'analisi della sconfitta e che Matteo Renzi renda le sue dimissioni «vere, operative ed effettive, in maniera...

Orlando : "Ora evitiamo la dialettica renziani-antirenziani" : Si può essere collegiali anche in streaming. Il problema è se ci si ascolta o no, se si è disponibili a correggere il tiro o no, cosa si intende per "insieme" e "noi": parole abusatissime nei mesi ...