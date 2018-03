Ordigno bellico innescato accidentalmente a Fano | evacuate 23mila persone

Italia : Ordigno bellico - evacuazione 23 mila persone a Fano : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in Italiano SDA-ATS ...

Ordigno bellico a Fano - evacuati 23.000 : 21.27 Devono essere evacuate 23 mila persone dal centro di Fano, dopo il ritrovamento di un Ordigno bellico in un cantiere sul lungomare Sassonia. Lo ha deciso la Prefettura di Pesaro. Devono essere allontanate le persone da case, strutture ed edifici pubblici nel raggio di circa 1.800 metri dal punto di ritrovamento della bomba. E' stata innescata accidentalmente durante i lavori nel cantiere. evacuati anche l'ospedale e la stazione ...

Disinnescato Ordigno bellico : Si sono svolte a Villa San Giovanni le operazioni di disinnesco di una bomba d'aereo risalente alla Seconda guerra mondiale trovata durante gli scavi per la realizzazione della rete fognaria. Per ...

