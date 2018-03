Ora serve un nuovo Partito Democratico | si apra una Costituente

Inter news - Spalletti spiega il concetto di qualità : "Serve giocare a duemila all'Ora" : Il tecnico ritorna sulle parole post partita pronunciate a Sky negli attimi successivi a Inter-Napoli: "Tutti giocatori di Serie A hanno qualità"

Salvini : "Mai nella vita al governo con Renzi. Pronti a ignOrare il tetto del 3% se serve alla nostra gente" : "Mai nella mia vita andrei al governo con Renzi, visto che vogliamo fare il contrario di quello che ha fatto lui". Lo ha ribadito il segretario della Lega, Matteo Salvini, durante una conferenza stampa a Strasburgo nella sede del Parlamento europeo in cui ha parlato dello scenario post-elettorale in Italia."Noi stiamo lavorando a un programma di governo partendo da lavoro ed emergenza e se su questo programma ci sarà una maggioranza mi ...

Il Pd genovese dopo la direzione nazionale : 'Giusto stare all'opposizione'. Gli orlandiani : 'Ora serve discontinuità' : Il segretario del Pd Alberto Pandolfo ammette di non aver sentito in streaming tutta la direzione nazionale di oggi. Dal giorno successivo alla sconfitta il segretario del Pd si divide tra il ruolo ...

Direzione Pd - Cuperlo : “Sconfitta non va scaricata sul segretario - ma serve cambio di linea che ancOra non ho visto” : “La sconfitta non va scaricata sul segretario, riguarda tutta la classe dirigente. serve un cambio di linea che non ho riscontrato nell’intervista di stamane”. Così Gianni Cuperlo arrivando alla Direzione del Pd. “Il risultato del voto è senza appello: stiamo all’opposizione, chi ha vinto avanzi le sue proposte”, ha aggiunto in merito ad eventuali alleanze L'articolo Direzione Pd, Cuperlo: “Sconfitta non ...

Pensioni - Salvini : 'Serve maggiOranza per abolire Fornero' - intesa con Di Maio Video : Parla con ancora più convinzione da candidato premier e mette al centro dei suoi piani il programma elettorale presentato alle elezioni politiche del 4 marzo scorso, a partire dall’abrogazione della riforma #Pensioni targata Monti-Fornero che ancora oggi continua ad avere drammatiche ricadute sul piano sociale, lasciando al lavoro gli ultrasessantenni ormai stremati e disoccupati i giovani che nella migliore delle ipotesi riescono a trovare in ...

Sei Nazioni 2018 - Irlanda-Scozia 28-8. I Verdi vedono il torneo - Ora all’Inghilterra serve un’impresa : L’Irlanda batte 28-8 la Scozia e mette le mani sul Sei Nazioni di rugby: ora l’Inghilterra dovrà battere la Francia con bonus offensivo, per poi provare a giocarsi il tutto per tutto a Twickenham, nello scontro diretto dell’ultimo turno. Anche lì gli inglesi dovranno vincere con bonus, senza concedere punti agli irlandesi, dovendo poi guardare alla differenza punti. Insomma, appare un’impresa epica. La Scozia soffre in ...

Sinistra Italiana - Fratoianni : “Con Leu sconfitta pesante. Ora serve confronto - ascoltiamo le proposte M5s” : A cinque giorni dal voto, Leu è già davanti al primo bivio, con gli interrogativi e le risposte che la direzione di Sinistra Italiana, che si riunisce oggi a Roma, proverà a dare sul deludente risultato di domenica. Per il partito guidato da Nicola Fratoianni, uno dei 3 che insieme a Mdp e Possibile ha costituito Leu, il primo nodo da sciogliere riguarda il rapporto con il M5S. “Il risultato di Leu è stato molto deludente, oggi ...

Governo - Tronchetti Provera : serve lavOrare insieme : Il mondo corre, l'Italia può correre veloce e anche più veloce degli altri, ma insieme: questo è il vero tema del Paese, se corriamo insieme siamo un grande Paese". Lo ha detto, durante una visita ...

Mattarella : "Ora serve responsabilità" : 13.16 "Abbiamo ancora e avremo sempre bisogno del senso di responsabilità di saper collocare al centro l'interesse generale del Paese e dei suoi cittadini". Lo ha detto il presidente Mattarella, nel suo intervento per la Giornata internazionale della Donna al Quirinale. "Le donne -ha detto ancora Mattarella riferendosi alla riforma del diritto di famiglia- nella guida di questo processo politico di avanzamento, hanno saputo tenere bene in ...

Mattarella : 'Serve responsabilità' - Salvini : 'Ora il programma - no accordi' : Il Parlamento deve "mostrare senso di responsabilità" e collocare al centro della sua azione "l'interesse generale del Paese" e dei suoi cittadini. A indicarlo, durante un passaggio del suo discorso ...

"Il crollo del Pd? Un evento annunciato - un destino quasi compiuto. Ora serve responsabilità - la crisi è difficilissima" : "Si tratta di un evento annunciato", anzi "era un destino quasi compiuto". Questo il commento del presidente emerito Giorgio Napolitano ai giornalisti che gli chiedevano se si aspettasse un crollo del Pd di queste proporzioni. "Non sono stato sorpreso, forse è stato peggio di quanto annunciato ma tutto faceva prevedere questo risultato", ha aggiunto."Questa è una crisi difficilissima" e bisogna pensare "all'interesse generale" e ...

Non serve il lettino Ora con lo psicologo si chatta su internet : Non più sul lettino. O non solo. Oggi dallo psicologo non si deve più necessariamente andare, ma stare connessi. Un concetto nuovo in Italia ma il modello è già consolidato negli Stati Uniti e in altri paese europei. Un nome su tutti: «Better help» servizio di psicologia ad abbonamento che registra milioni di utenti. Si accende il computer e si chatta con lui. «Psicologia libera» dicono da Ottieniaiuto.it ...

8 marzo : Udi - sciopero globale è ancOra un'aspettativa - serve visibilità : E ha scelto uno slogan sollecitato dalla cronaca del #meetoo: "Mai stare zitte! Mai state zitte! Contro la violenza maschile, insieme". Tante mani di donne di diversi colori si incrociano e si ...

Di Maio tratta ancOra : “Serve l’incarico pieno non finirò come Bersani” : «Non un mandato esplorativo, ma l’incarico pieno». Luigi Di Maio ha ben presente il precedente di cinque anni fa, quando a parti invertite era il Pd ad aver bisogno dei voti del M5S per far partire un governo. «Noi non faremo la fine di Pierluigi Bersani - ragionano nello staff del candidato premier - che è stato bruciato con il mandato esplorativo...