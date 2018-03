Ora il Giudizio Universale è uno show

Regione Lazio - due dirigenti a giudizio per atti corruttivi e mai rimossi. IgnOrati i rilievi dell’Anac : “Via dopo le elezioni” : Due dirigenti rinviati a giudizio per reati di natura corruttiva ma lasciati da cinque anni al vertice delle rispettive direzioni regionali. Professionisti cui, fra l’altro, sono affidati incarichi molto delicati in settori cruciali come l’ambiente e l’agricoltura. Sono perentori i toni utilizzati da Raffaele Cantone nella missiva inviata poche settimane fa, il 15 dicembre 2017, a Nicola Zingaretti. Il presidente dell’Authority Anticorruzione, ...

SEPHOra - AMICI 17/ La ballerina in attesa del giudizio dei professori : SEPHORA, AMICI 17, giudizio dai professori: la ballerina 17enne, entrata nella scuola per volere di Alessandra Celentano, ha sostenuto verifiche da tutta la commissione danza.(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 13:29:00 GMT)

CapOralato : rinvio a giudizio per 6 : ANSA, - BARI, 31 GEN - La Procura di Trani ha chiesto il rinvio a giudizio per sei persone accusate, a vario titolo, di aver reclutato braccianti agricoli nella Bat attraverso un'agenzia interinale di ...

Riciclaggio - chiesto il rinvio a giudizio per Gianfranco Fini - i Tulliani e COrallo : La procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per l’ex presidente della Camera, Gianfranco Fini, e sua moglie Elisabetta Tulliani, con il fratello Giancarlo e il padre Sergio: rischiano tutti di Finire a processo per Riciclaggio. Oltre all’ex leader di An e ai membri della famiglia Tulliani, il pm Barbara Sargenti ha chiesto il processo anche per il “Re delle slot” Francesco Corallo. Si tratta del procedimento nato ...

Raggi - accolta richiesta giudizio immediato : inizio processo il 21 giugno - dopo la campagna elettOrale : Il processo a Virginia Raggi inizierà il 21 giugno. Lo ha disposto il Tribunale Roma accogliendo la richiesta di giudizio immediato avanzata dai difensori della sindaca di Roma che deve...