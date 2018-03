OPA CAD IT | adesioni al 13 marzo 2018

OPA CAD IT - adesioni al 12 marzo 2018 : Nell'ambito dell'Offerta Pubblica di Acquisto , OPA, volontaria promossa da Quarantacinque sulla totalità delle azioni CAD IT , risulta che oggi 12 marzo sono state presentate 812.969 richieste di ...

CAD IT - il 12 marzo 2018 al via OPA Quarantacinque : Teleborsa, - Quarantacinque S.p.A. ha pubblicato il documento relativo all'offerta pubblica di acquisto , OPA, avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie CAD IT S.p.A., che non risultino già ...

CAD IT - il 12 marzo 2018 al via OPA Quarantacinque : Quarantacinque S.p.A. ha pubblicato il documento relativo all' offerta pubblica di acquisto , OPA, avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie CAD IT S.p.A., che non risultino già detenute ...

EurOPA League - andata ottavi : Mancini cade a Lipsia - tris del Marsiglia : Zenit sconfitto 2-1 in Germania, gli uomini di Garcia battono 3-1 l'Athletic Bilbao. Vince anche lo Sporting Lisbona

EurOPA League : tris dell'Atletico Madrid - cade il Borussia : ROMA - L' Atletico Madrid , grande favorito per la vittoria del trofeo, liquida la Lokomotiv Mosca con un secco 3-0 al Wanda Metropolitano e ipoteca i quarti di finale. Sblocca Saul al 22' con un gran ...

ACCADDE OGGI. Signori 'purga' la Roma : i biancocelesti sognano l'EurOPA - i giallorossi vedono la B : Con un totale di 25 trofei, il Real Madrid è la squadra di calcio più titolata al mondo. Nel 2000 la squadra è stata nominata dalla FIFA come la migliore del XX secolo,, mentre nel 2004 ha ricevuto ...

ACCADDE OGGI. Lazio formato EurOPA : anche in 10 - non c'è scampo per l'Auxerre : ... fondato quasi per gioco e senza particolari aspettative da due studenti di Yale , Henry Luce e Briton Hadden , e che diventerà invece il più diffuso settimanale al mondo, con la bellezza di 26 ...

La grande Bundeswehr cade a pezzi : l'esercito tedesco è il più obsoleto d'EurOPA : Sottomarini in panne, problemi tecnici su elicotteri e aerei, carenza di personale e di mezzi: campanello d'allarme sullo stato dell'esercito tedesco. La situazione dovrebbe preoccupare anche gli alleati della Nato

CAD IT si allinea al prezzo dell'OPA lanciata da Quarantacinque : Teleborsa, - Con un balzo dell'8,16% il titolo CAD IT arriva a trattare a Piazza Affari 5,30 euro ad azione, esattamente quanto offerto da Quarantacinque Srl . La società interamente detenuta Paolo ...

CAD IT si allinea al prezzo dell'OPA lanciata da Quarantacinque : Con un balzo dell'8,16% il titolo CAD IT arriva a trattare a Piazza Affari 5,30 euro ad azione, esattamente quanto offerto da Quarantacinque Srl . La società interamente detenuta Paolo Dal Cortivo , ...

Draghi davanti all'EurOPArlamento 'silura' le valute virtuali. Il Bitcoin in caduta libera perde un altro 15% : Il governatore della Banca centrale europea ha lanciato l'allarme sul Bitcoin e le criptovalute: sono asset molto pericolosi per le banche europee

Accadde oggi : il 4 febbraio 1945 veniva decisa la spartizione dell’EurOPA alla Conferenza di Yalta : Il 4 febbraio 1945, a Yalta, località balneare della Crimea sul mar Nero, veniva decisa la spartizione dell’Europa in due zone di influenza, una riservata agli Alleati occidentali e l’altra ad Est ai Sovietici, nel corso della Conferenza tra Stalin, Roosevelt e Churchill. L’equilibrio deciso dal summit, che si conclude l’11 febbraio, reggerà nonostante le tensioni della “Guerra fredda” fino al crollo dei ...