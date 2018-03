Oltre 50 tagli di capelli per la primavera-estate 2018

vanityfair

(Di martedì 13 marzo 2018) Uno dice: «Arriva la, new look!», e pensa di risolverla così. E infatti quasi sempre questa tipica espressione da cambio stagione riassume tutto e non richiede particolari spiegazioni. Poi però quando arrivano le nuove collezioni didai saloni orientarsi non è mai facile. Le linee sono tantissime e ricche di dete gli styling non sono da meno. Insieme a tre hair stylist, abbiamo, tracciato una «hair-mappa» sulle nuove tendenze in arrivo cercando di mettere a fuoco anche cosa sarà «out» questaCORTI Cosa sarà IN «Quest’anno il corto torna tantissimo ma la maggior parte delle donne, a dir la verità, non sono ancora pronte a portarlo come lo propongono le tendenze. La soluzione, quindi, è optare per un carrè corto con delle ciocche che rimangono più lunghe sulla parte frontale del volto, con uno styling ondulato. Per chi ha iricci ...