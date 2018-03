Olimpiadi : De Poli (Udc) - facciamo squadra intorno a candidatura Dolomiti : Venezia, 13 mar. (AdnKronos) – “La Politica veneta, al di là dei colori, faccia squadra intorno alla candidatura delle Dolomiti per le Olimpiadi invernali 2026, proposta ieri dal presidente della Regione Luca Zaia”. Ad affermarlo è il senatore Antonio De Poli (Udc) secondo cui “si tratta di una sfida che il Veneto insieme alle province autonome di Trento e Bolzano può vincere. Le Olimpiadi devono tornare nei luoghi dove ...

Olimpiadi2026 - politica e lobby cassano giochi a “cemento zero” delle Dolomiti. Grandi città affossano la candidatura : “Due candidate italiane alle Olimpiadi. Due città di pianura o collina: Milano e Torino. Vogliono fare i giochi invernali senza la montagna”, parola di Roger De Menech, deputato Pd di Belluno. Ormai sembra un match a due per le Olimpiadi invernali del 2026: Milano contro Torino. Una partita politica, prima che sciistica e sportiva: da una parte la regione amministrata dalla Lega con una città in mano al centrosinistra, dall’altra il capoluogo ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Italia - quante occasioni perse! I rimpianti dei Fischnaller - gli ultimi poligoni nel biathlon e 3 medaglie di legno : L’Italia saluta PyeongChang con 10 medaglie (3 ori, 2 argenti e 5 bronzi), un bottino importante che ci permette di considerare positive queste Olimpiadi Invernali, indubbiamente le migliori degli ultimi 12 anni (guardando i freddi numeri). Sono stati dei Giochi palpitanti che ci hanno regalato grandi emozioni come i trionfi di Arianna Fontana, Michela Moioli e Sofia Goggia, qualche gradita sorpresa (pensiamo ai bronzi di Dominik Windisch ...

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Svezia - poligono decisivo per l’oro. Troppi errori per l’Italia - ma il bilancio resta positivo : La staffetta maschile, gara conclusiva per quanto riguarda il Biathlon alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, ha regalato l’ultima sorpresa per questo sport nella rassegna a Cinque Cerchi: la Svezia, infatti, da autentica outsider, ha sbaragliato la concorrenza e ha conquistato una medaglia d’oro meritata al termine di una prova difficile per tutti e condizionata dal vento, in cui gli scandinavi sono riusciti a sconfiggere ...

Combinata nordica - Olimpiadi PyeongChang 2018 : Alessandro Pittin - quanta fatica nei salti! Il feeling col trampolino coreano non è mai sbocciato : Non sono le Olimpiadi di Alessandro Pittin. La controprestazione nel salto dal trampolino HS140 conferma una sensazione che già da tempo ormai si avvertiva in casa Italia. Pittin non è mai riuscito a trovare il feeling giusto col trampolino di PyeongChang e il risultato odierno è la prova delle difficoltà in cui l’azzurro si è imbattuto sin dalla prima prova nel salto. Dopo il flop dal trampolino normale, più congeniale alle sue ...

Combinata nordica - Olimpiadi PyeongChang 2018 : Alessandro Pittin a caccia di un sogno - ma dal trampolino lungo serve un salto da antologia : Il podio è improbabile, ma non impossibile. Servirà un salto miracoloso nella Gundersen LH delle Olimpiadi Invernali 2018 di PyeongChang per rinfocolare le ambizioni di Alessandro Pittin, che nella prima gara e nelle prove ha dato l’impressione di avere poche chance di lottare per le prime posizioni. Ma la Gundersen dal trampolino lungo, a meno di un nuovo tentativo a 32 anni a Pechino, sarà per Pittin probabilmente l’ultima ...

Combinata nordica - Olimpiadi PyeongChang 2018 : Eric Frenzel e Akito Watabe - la sfida continua dal trampolino lungo? Alessandro Pittin a caccia di un miracolo : Poco meno di una settimana per ricaricare le pile dopo le fatiche della prima prova olimpica. Per i migliori combinatisti del pianeta è tempo di tornare in pista per la Gundersen LH con salto dal trampolino lungo HS140, secondo appuntamento per la Combinata nordica alle Olimpiadi Invernali 2018 di PyeongChang, in programma martedì 20 febbraio. Gli specialisti del salto avranno l’opportunità di fare la differenza nel primo segmento di gara, ...

Salto con gli sci - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Kamil Stoch ancora medaglia d’oro sul trampolino grande! : Fuori dal podio nella gara su Normal Hill, oggi il polacco Kamil Stoch si è rifatto con gli interessi nella gara su Large Hill alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Oro in entrambe le prove quattro anni fa a Sochi, il polacco si conferma come uno dei saltatori più forti e vincenti di tutti i tempi con il terzo titolo olimpico individuale in due edizioni. Stoch, al comando dopo la prima serie di Salto, è riuscito a difendere la prima ...

LIVE Salto con gli sci - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Stoch mette tutti in fila nel trampolino grande. Hayboeck e Wellinger possono insidiarlo! Insam da primi 20 posti! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prova dal trampolino grande di Salto con gli sci, che assegna la terza medaglia in questa disciplina alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Da una parte Germania e Norvegia per incrementare il bottino dopo la prova dal trampolino piccolo, dall’altra Polonia, Austria e Giappone per conquistare le prime medaglie: Il favorito numero uno, alla luce anche di quanto visto in prova, ...

LIVE Salto con gli sci - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : si assegna il titolo dal trampolino grande : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prova dal trampolino grande di Salto con gli sci, che assegna la terza medaglia in questa disciplina alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Da una parte Germania e Norvegia per incrementare il bottino dopo la prova dal trampolino piccolo, dall’altra Polonia, Austria e Giappone per conquistare le prime medaglie: Il favorito numero uno, alla luce anche di quanto visto in prova, rischia di ...