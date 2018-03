Olimpiadi 2026 | Bolzano dice no | ancora polemiche Torino

Olimpiadi 2026 : Zaia - impatto zero si può : ANSA, - VENEZIA, 13 MAR - "Comprendo fino in fondo le perplessità espresse dall'amico Arno Kompatcher, con il quale ho parlato più volte della questione delle Olimpiadi invernali sulle Dolomiti. Egli ...

Olimpiadi 2026 a Torino? Si faccia un referendum : Torino si ricandida ai Giochi olimpici invernali? Nonostante la giunta torinese sia divisa sull’argomento, sembra di sì. Almeno, dopo l’inatteso intervento di Beppe Grillo che ha fatto irruzione in un’assemblea dei cinquestellini torinesi, tradizionalmente critici nei confronti dei grandi eventi e della retorica olimpica torinese. In questo momento la cosa che conta di più è come si decide, più ancora di cosa si decide e di ...

Olimpiadi 2026 - Bolzano dice no : 14.57 La provincia di Bolzano dice no alla proposta avanzata dal governatore veneto Zaia per una candidatura delle Dolomiti per le Olimpiadi invernali del 2026. "Allo stato attuale sono impossibili Giochi ad impatto zero", ha commentato il presidente della Provincia di Bolzano Kompatscher,che ha rivolto un appello al Comitato olimpico internazionale "di rivedere i criteri per i Giochi olimpici, altrimenti non si troveranno più località in ...

Olimpiadi invernali 2026 - dopo Torino si spacca anche il fronte Dolomiti : La Provincia di Bolzano dice no alla proposta avanzata dal governatore Veneto Luca Zaia per una candidatura delle Dolomiti per le Olimpiadi invernali del 2026. "Allo stato attuale sono impossibili Giochi ad impatto zero", ha commentato il presidente della Provincia di Bolzano Arno Kompatscher. Kompatscher ha rivolto un appello al Comitato olimpico internazionale "di rivedere i criteri per i Giochi olimpici, altrimenti non si troveranno ...

Torino e le Olimpiadi 2026. Chiamparino : «Inaffidabili. E anche la sindaca ha sbagliato la strategia» : Ma nel 1996-97 lo spirito con cui fu vissuta la 'gara' olimpica vedeva coinvolta e unita tutta la città a cominciare dalla politica». Data la natura movimentista di M5S a Torino c'era da aspettarselo?...

Olimpiadi 2026 - M5S Torino si spacca. Appendino : 'Esprimeremo interesse' : L'idea di un ritorno delle Olimpiadi a Torino, vent'anni dopo, si è insinuata lentamente in una città che ne ricorda ancora i fasti con orgoglio, ma che si è trovata a gestire un post non facile. L'...

Olimpiadi invernali 2026 : Milano - Torino o Dolomiti? Il silenzio di Malagò in attesa di un governo e di un premier con cui parlare : Che sia Torino (come vorrebbe mezzo Piemonte, e persino Beppe Grillo stando alle sue ultime parole che però non hanno risolto i dubbi interni al M5s locale) oppure Milano (il piano del Coni), entrambe o nessuna, presto bisognerà mostrare le carte di questa confusa partita a poker che sta diventando la candidatura dell’Italia alle Olimpiadi invernali del 2026. E al tavolo finale saranno seduti Giovanni Malagò e il capo del prossimo governo. ...

Olimpiadi 2026 - a Torino il M5s si spacca : dissidenti disertano il consiglio comunale - la maggioranza di Appendino va sotto : Al primo atto sulle Olimpiadi invernali 2026 Torino inciampa e sorprende tutti. Oggi pomeriggio in consiglio comunale si aspettava l’intervento della sindaca Chiara Appendino per spiegare la sua intenzione di firmare la lettera per la manifestazione di interesse alla candidatura per i giochi invernali del 2026, da inviare al Cio entro il 31 marzo, ma i quattro eletti M5s contrari alle Olimpiadi – Daniela Albano, Damiano Carretto, Viviana ...

Olimpiadi 2026 a Torino - M5s fa saltare voto su mozione candidatura : Il M5S al primo banco di prova sulla candidatura olimpica di Torino non si presenta e fa saltare il voto su una mozione del Pd al Consiglio comunale. Per la prima volta da inizio amministrazione è ...