"Solida" in Germania e in Francia, "si prevede che la crescita continui a ritmo più moderato in". Così l'nell'Interim Economic Outlook Forecasts. Nelle stime l'crescerà dell'1,5% nel 2018 per poi rallentare a +1,3% nel 2019, stima invariata rispetto alla previsione del novembre scorso. L'riconosce "azioni importanti" da parte dell'e di altri Paesi G20, e chiede di intensificare lestrutturali e di concentrarsi su misure per una crescita sostenibile e più inclusiva, sul medio termine.(Di martedì 13 marzo 2018)