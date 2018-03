Occupazione | stabile in Svizzera | salirà in Ticino

Ocse : disOccupazione stabile a 5 - 5% : 13.51 Il tasso di disoccupazione nella zona dell'Ocse è rimasto stabile al 5,5% nel gennaio 2018: è quanto si legge in una nota diffusa a Parigi. Nell'insieme della zona, 34,5mln di persone erano senza lavoro nello stesso periodo, ovvero 1,9mln in più rispetto all'aprile del 2008. In Italia, il tasso di disoccupazione è cresciuto di 0,2 punti, a 11,1%, tornando al livello del novembre 2017.