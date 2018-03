O al voto o al voto E basta con gli appelli 5 stelle-Pd

Padoan : "L'Italia dopo il voto è un elemento di incertezza per la Ue" : 'Lo stesso commissario Moscovici - ha spiegato Padoan - nell'introdurre la discussione sullo stato dell'economia ha parlato dell'Italia come un elemento di incertezza, cosa abbastanza ovvia da fare'. ...

Salvini : "Ignoreremo il tetto del 3%. No a un governo con chi è stato bocciato dal voto" : "Noi stiamo lavorando ad un programma di governo partendo da lavoro ed emergenza e se su questo programma ci sarà una maggioranza mi prendo il dovere e l'onere di governare. Non ho le smanie di andare al governo con chiunque, se per andare al governo devo portare chi è stato bocciato al voto, allora no"

Pd - Cuperlo 'No ritorno al voto - vedo un governo di scopo' : ROMA - Il 'renzismo' in quanto idea del futuro Paese è finito. Tornare al voto sarebbe un errore drammatico, mentre uno scenario possibile potrebbe essere un governo di scopo composto da tutte le ...

Silvio Berlusconi - la tentazione estrema : governo con il Pd - no al ritorno al voto subito : Non ha dubbi, Silvio Berlusconi : tra un governo con il Pd e un ritorno immediato al voto, meglio la prima ipotesi. Uno scenario che ovviamente non piace a Matteo Salvini , che ha già rispedito al ...

Lo sciopero come il voto : regolamentiamolo alla tedesca : Il nodo deve essere sciolto in sede politica e legislativa coinvolgendo le forze sociali. Se guardiamo alla Germania, come si fa spesso di questi tempi in materia di relazioni industriali, non vi è ...

Ecco chi ha fatto i soldi con il voto : Vincere le elezioni non è solo potere. Ma anche soldi. Tanti soldi. Certo, da quando sono stati aboliti i rimborsi elettorali che di fatto avevano sostituito il vecchio finanziamento pubblico, i ...

Isola dei Famosi 2018 - ottava puntata del 12 marzo : Cipriani vs Marini - Marcuzzi vs Henger. Fuori Nadia. Al televoto Simone - Jonathan e Marco : Francesca Cipriani vs Valeria Marini ottava puntata dell’Isola dei Famosi 2018 e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e, soprattutto, in Honduras nel corso della serata. Isola dei Famosi 2018: la diretta minuto per minuto dell’ottava puntata di lunedì 12 marzo 21.42: Ancora più tardi del solito, inizia ...

Ema - da commissione Ue ok condizionato Amsterdam : giovedì voto finale : Ok vincolato dalla commissione Ambiente dell'Europarlamento al trasferimento dell'Agenzia del farmaco da Londra ad Amsterdam. Il testo sarà messo ai voti giovedì. Le condizioni sono che l'Olanda dovrà ...

Olimpiadi 2026 a Torino - M5s fa saltare voto su mozione candidatura : Il M5S al primo banco di prova sulla candidatura olimpica di Torino non si presenta e fa saltare il voto su una mozione del Pd al Consiglio comunale. Per la prima volta da inizio amministrazione è ...

Direzione Pd - Martina : 'Dal voto una sconfitta netta da cui si deve imparare' : "Non cerchiamo scorciatoie o capri espiatori a una sconfitta netta e inequivocabile che ci riguarda tutti, ciascuno per la propria responsabilità, e da cui tutti dobbiamo imparare molto". Lo ha detto ...