Nuovo stipendio ed arretrati nella scuola - ok anche ai precari ma quando? : La partita sul rinnovo del contratto del comparto scuola è giunta al termine, o forse no. Dopo quella che può essere considerata una pre-intesa dello scorso 9 febbraio, alcuni sindacati avviano azioni volte a capire se davvero il Nuovo contratto sia degno e soprattutto accettato dai lavoratori. La FLC CGIL per esempio ha chiamato in assemblea gli interessati per sentire da loro come la pensavano su quanto contenuto nel Nuovo contratto. Soldi, ...

Il Nuovo contratto nella Sanità? Ecco lo stipendio dell’Oss - importi e novità : Dopo tanti anni di attesa i lavoratori della Pubblica Amministrazione hanno un nuovo contratto. Dopo i rinnovi di Ministeriali, Forze dell’ordine e di Difesa, Scuola, per ultimo è toccato al comparto della Sanità. Tra i lavoratori del settore una figura molto importante e spesso non del tutto apprezzata dal punto di vista delle norme sul lavoro sono gli Operatori Socio Sanitari, gli Oss. Basti pensare che il riconoscimento come personale ...

Lavoratori ristorazione : aumento di stipendio ma non solo nel Nuovo CCNL firmato : Dopo una lunga trattativa è stato firmato il primo CCNL (contratto collettivo nazionale lavoro) nel settore della ristorazione e del turismo. Una novità che riguarda oltre un milione di Lavoratori che prestano servizio presso le 300mila imprese del settore pubblici esercizi, ristorazione e turismo. Tanto per essere chiari, tutti i Lavoratori di bar, pizzerie, ristoranti, alberghi, stabilimenti balneari ma anche mense e grandi strutture che ...

Tutti gli aumenti di stipendio previsti dal Nuovo contratto degli statali : Il nuovo contratto per gli statali, con lo sblocco degli stipendi dopo quasi nove anni di congelamento, è uno dei risultati incassati dal Governo uscente con la riforma targata Marianna Madia. L'...

Nel Nuovo Cda anche un dipendente Rai : "Eletto con il doppio turno". Il nodo dello stipendio : Possibile che il regolamento, alla fine, non disciplini esplicitamente il compenso complessivo e la questione della aspettativa rimettendo queste decisioni al ministero dell'Economia , azionista ...

Contratto statali 2018 : Nuovo accordo su calcolo arretrati e aumento stipendio : Il calendario delle trattative fra l’Aran ed i sindacati è piuttosto serrato. Nel giro di una settimana, infatti, anche a costo di rimetterci in concessioni ai sindacati non preventivate, si dovrebbe arrivare alla firma del rinnovo del Contratto dei dipendenti statali relativi al comparto Sanità, Scuola, Forze Armate e Polizia. Dopo la firma del rinnovo del Contratto per circa 247mila dipendenti di ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici non ...

Personale ATA : dall’aumento dello stipendio al Nuovo bando - ecco le novità 2018 : Il nuovo contratto dei lavoratori statali che riguarda il comparto scuola è ormai pronto, in attesa che la parte finanziaria del documento venga vidimata dalla Ragioneria dello Stato e dalla Corte dei Conti. Per la categoria del Personale ATA l’ARAN fa sapere che aumenti 85 euro mensili ed arretrati ci saranno in busta gia' dal prossimo mese. Nel dettaglio al massimo a marzo si potra' avere sia l’aumento di stipendio che fuoriuscira' dal rinnovo ...