Nuovi biglietti per Vasco Rossi negli stadi nel 2018 | da marzo secondo lotto in

Nuovi concerti di Claudio Baglioni a Roma e Milano - biglietti in prevendita su TicketOne per Al Centro Tour 2018 : Due Nuovi concerti di Claudio Baglioni a Roma e Milano sono stati annunciati oggi, venerdì 9 marzo. Al Centro Tour si arricchisce di due Nuovi spettacoli in programma rispettivamente al Palalottomatica di Roma e al Mediolanum Forum di Assago (Milano) il 21 e il 28 ottobre 2018. A grande richiesta, si aggiungono due Nuovi show alla Tournée di concerti di Claudio Baglioni che lo porterà dal vivo sui principali palchi della penisola. Due ...

Annunciati Nuovi concerti di Marcus Miller in Italia nel 2018 tra Brescia a Lucca : tutte le date e i biglietti in prevendita su Ticketone : Annunciati nuovi concerti di Marcus Miller in Italia nel 2018, dopo gli eventi che il bassista statunitense terrà a fine marzo nel nostro Paese. Marcus Miller, infatti, tornerà in Italia durante la prossima estate, per altri tre concerti esclusivi da non perdere. Il musicista farà tappa il 24 luglio si esibirà al Castello di Udine, nell'ambito del Festival Udine Jazz 2018, il 25 luglio a Gardone Riviera in provincia di Brescia nella ...

Annunciati Nuovi concerti di Jovanotti a Roma : info biglietti in prevendita : I nuovi concerti di Jovanotti a Roma sono finalmente ufficiali. L'artista di Oh, vita!, reduce dalle tre date a Rimini, è pronto per raggiungere Firenze ma ha anche trovato il tempo per annunciare i nuovi appuntamenti con la sua musica al Palalottomatica di Roma. Sono due le date che Lorenzo Cherubini ha aggiunto al già farcito calendario degli appuntamenti Romani, quella del 1° e 2 maggio 2018. Con questa novità, diventano 10 le date che si ...

Nuovi concerti di Tom Walker in Italia nel 2018 dopo il sold out a Milano : tutte le date e i biglietti in prevendita : Annunciati Nuovi concerti di Tom Walker in Italia nel 2018, in programma per la prossima estate. Il cantautore britannico sarà impegnato in una serie di concerti nel nostro Paese, dopo il primo sold out a Milano. Tom Walker, infatti, sarà in Italia già il prossimo 19 aprile, per un unico concerto al Santeria Social Club di Milano, sold out da alcuni giorni. dopo il grande successo della hit Leave A Light On, singolo di debutto internazionale ...

Nuovi concerti di Steve Hackett dei Genesis in Italia al Pistoia Blues : biglietti in prevendita : Sono stati annunciati Nuovi concerti di Steve Hackett dei Genesis in Italia. Dopo l'annuncio della partecipazione al Festival Tener-a-mente di Gardone Riviera, l'artista rende noti altri appuntamenti nel Bel Paese con biglietti in prevendita in tutti i canali abilitati. Il nuovo appuntamento con la musica di Steve Hackett è fissato per il 14 luglio in occasione del Pistoia Blues. I biglietti sono in prevendita a partire da lunedì 5 marzo, ...

Nuovi concerti di Anastacia in Italia nel 2018 tra Pordenone e Genova : le date e i biglietti in prevendita su Ticketone : Annunciate nuove date del tour di Anastacia in Italia nel 2018: la cantante statunitense torna nel nostro Paese per una serie di concerti in alcune città Italiane. Anastacia sarà impegnata nel corso dei prossimi mesi in un lungo tour europeo, che farà tappa per ben 7 concerti in Italia. La cantautrice, infatti, ha annunciati i primi concerti a maggio nelle città di Brescia, Roma, Bologna e Milano (info alla seguente pagina). Alle date ...

Nuovi biglietti per Harry Styles in Italia nel 2018 - concerti del 2 e 4 aprile : prezzi e prevendite su Ticketone : Aggiunti Nuovi biglietti per Harry Styles in Italia nel 2018: nel corso delle ultime ore sono state aggiunte alcune prevendite per i concerti che l'artista britannico terrà nel nostro Paese a breve. Harry Styles sarà in Italia nel mese di aprile, per due concerti esclusivi i cui biglietti sono esauriti lo scorso luglio nel giro di poche ore dalla messa in vendita. Il cantante inglese si esibirà il 2 aprile al Mediolanum Forum di Assago a ...

Nuovi biglietti per i Metallica a Bologna - prezzi e settori disponibili in prevendita per i concerti del 12 e 14 febbraio : A poche ore dalla prima delle due date all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno, sono stati resi disponibili Nuovi biglietti per i Metallica a Bologna. Per entrambe le date del 12 e 14 febbraio sono in prevendita Nuovi biglietti, resi disponibili per l'acquisto a conclusione dell'allestimento della produzione del tour. La definitiva sistemazione del palco centrale ha permesso una più precisa valutazione della visibilità e di conseguenza ha ...

Nuovi concerti di Gue Pequeno nel 2018 - annunciate due date estive dopo i sold out : info e biglietti in prevendita : Nuovi concerti di Gue Pequeno nel 2018. A seguito del grande successo e della grande richiesta per il tour del rapper, si aggiungono a sorpresa due nuove date per il Gentleman Tour 2018. Grande fenomeno del rap italiano, Gue Pequeno ha rilasciato da qualche mese il nuovo album Gentleman, quarto progetto discografico già certificato doppio disco di platino. I Nuovi concerti di Gue Pequeno si terranno nel corso dell'estate 2018, in ...

Nuovi concerti di Jovanotti nel 2018 da Padova a Eboli : info biglietti in prevendita : Annunciati i Nuovi concerti di Jovanotti nel 2018. L'artista di Oh, vita! sarà ancora live per due Nuovi appuntamenti, a Eboli e Padova, con biglietti in prevendita a partire dalle ore 12 del 1° febbraio. Le due date si terranno il 28 maggio al Palasele di Eboli e il 12 giugno a Padova, all'Arena Spettacoli Padova Fiere. I biglietti sono in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati alla vendita. Si aggiungono così due Nuovi ...

Elio e le storie tese all’Arena di Verona e al Forum di Assago nel 2018 : biglietti in prevendita per i Nuovi concerti : Elio e le storie tese all'Arena di Verona, in concerto il 1° maggio 2018. Sono state annunciate oggi, mercoledì 24 gennaio, tre nuove date per il tour di Elio e le storie tese, che nel 2018 prenderà il via il 20 aprile dal Pala George di Montichiari (BS). Il Tour d’Addio fa seguito alla partecipazione del gruppo al Festival di Sanremo con la canzone Arrivedorci, un brano per salutare il pubblico dopo l'annuncio della conclusione del loro ...

Nuovi concerti di Nek Max e Renga - annunciate 3 date ad aprile : info e biglietti in prevendita su Ticketone : Dopo aver registrato un sold out dopo l'altro, sono stati annunciati Nuovi concerti di Nek Max e Renga: il trio italiano sarà in tour a partire dal 18 gennaio in diverse città italiane. Il tour Duri Da Battere, infatti, è in partenza da Jesolo la prossima settimana, e vedrà i tre cantanti colonne portanti della musica italiana calcare insieme i palchi dei più prestigiosi palazzetti dello sport. Alle date precedentemente annunciate e dopo i ...

Nuovi concerti di Biagio Antonacci nel 2018 - aggiunte tre date al Dediche e Manie Tour : biglietti in prevendita : Partito meno di un mese fa e già con otto sold out all'attivo, il Dediche e Manie Tour si arricchisce di Nuovi concerti di Biagio Antonacci in tre città: il cantautore di Rozzano ha annunciato ulteriori appuntamenti dal vivo nei palasport di Napoli, Montichiari e Conegliano per il prossimo maggio. Nell'ambito del Tour a supporto dell'omonimo ultimo album in studio, un progetto coraggioso che mescola sapientemente tanti generi diversi, Biagio ...