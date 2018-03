Nuoto | Simona Quadarella | “Europei 2018 obiettivo n 1 Sto lavorando tanto per migliorare

oasport

(Di martedì 13 marzo 2018) ESCLUSIVA – Gabriele Detti, Gregorio Paltrinieri e Federica Pellegrini. Sono spesso loro a finire sui giornali per le vicende natatorie nazionali ed internazionali. Eppure, c’è chi meriterebbe più spazio per quanto sta costruendo ed ha già ottenuto in una piscina prestigiosa come quella della Duna Arena di Budapest nella rassegna iridata dell’anno scorso. Ci riferiamo a, bronzo mondiale nei 1500 stile libero, esponente della nouvelle vague deltricolore, che studia per diventare una campionessa, avendo già intrapreso un percorso più che “discreto”. L’azzurra è reduce da un 2017 folgorante, con il terzo gradino del podio nelle trenta vasche ed una finale iridata negli 800 sl, completato dalla doppietta 800-1500 stile libero nelle Universiadi 2017, meritandosi il nomignolo di “Paltriniera”. Ma lei è semplicemente, non ...