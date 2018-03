Lotta alle Notizie false - gli esperti Ue raccomandano più trasparenza alle piattaforme : ... il gruppo di 39 esperti , rappresentanti della società civile, delle piattaforme social media, delle organizzazioni del settore dell'informazione, del giornalismo e del mondo accademico costituito ...

L’amara verità sulle Notizie false : Se abbiamo a disposizione sempre più informazioni sbagliate, che veicolano emozioni inappropriate, prenderemo sempre più spesso decisioni sbagliate e inappropriate. Leggi

Fake news - ecco perché le Notizie false vengono condivise più di quelle vere : Tra le categorie di notizie analizzate dal team figurano: terrorismo e guerre, leggende urbane, intrattenimento, scienza e tecnologia, tuttavia quella che si è dimostrata più virale è stata la ...

Notizie false sullo scaffale del supermercato : Notizie false sullo scaffale del supermercato – Se un alimento fa bene o fa male non può deciderlo chi lo vende – Una nota catena... L'articolo Notizie false sullo scaffale del supermercato su Roma Daily News.

Li Yonghong : 'Notizie false - voglio un Milan al top'' : La convinzione di raggiungere in futuro nuovi successi e dare soddisfazione a tutti i tifosi che il Milan ha nel mondo, fa sì che sopportiamo pressioni così grandi. Grazie all'impegno di tutti, la ...

Vaccini - Lorenzin : "Stop alle false Notizie scientifiche" : "Non è mai un'occasione sprecata quella per fare un controllo veridicità, fake, alle affermazioni di Salvini che ogni giorno ci diletta di affermazioni degne di un leader nazionale di grandissima levatura...

Rimborsopoli M5s/ Ultime Notizie - video Iene : nuove rivelazioni sul caso delle false restituzioni : Rimborsopoli M5s, Ultime notizie: video Iene con nuove rivelazioni sul caso delle false restituzioni. Online la seconda parte dell'inchiesta della Iena Filippo Roma(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 19:05:00 GMT)

A.C. Milan - Ghedini : no a false Notizie : 12,52 Dopo la notizia sull'inchiesta sulla vendita dell'A.C.Milan,l'avvocato di Berlusconi,Niccolò Ghedini afferma: "Il giornalismo d'inchiesta è uno straordinario valore che va tutelato e incentivato perché è uno dei cardini,oltre che salvaguardia,di un sistema democratico" E poi:"Quando però si utilizzano false notizie non già per informare ma per aggredire e danneggiare una parte politica durante una delicata campagna elettorale,non si ...

La rivoluzione Facebook contro le «Notizie false» : Il web là fuori è pieno di notizie false create ad arte da profittatori telematici e spioni internazionali? Di brutta gente che odia, insulta e minaccia chi la pensa diversamente? Di maniaci porcelloni che divulgano video hard rubati e bullizzano le persone spingendole al suicidio?...