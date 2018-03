Norcia | sequestrato il centro polivalente | indagati il sindaco Alemanno e l’architetto

ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 marzo 2018) Ildiè statodalla procura di Spoleto. Che ha iscritto nel registro degliilNicolae l’architetto Stefano Boeri, progettista della struttura costruita in seguito all’emergenza sisma. A renderlo noto è lo stesso primo cittadino che ha ricevuto un avviso di garanzia relativo all’inchiesta. Nell’informazione investigativa compare anche il nome di Boeri, coinvolto come direttore dei lavori. A lui e alviene contestata la violazione della normativa edilizia per la realizzazione del“in assenza del necessario permesso a costruire e dell’autorizzazione paesaggistica”. Ilè stato realizzato con i fondi Un subito terremotoItalia raccolti dal Corriere della sera e dal Tg di La7. Il sequestro preventivo è stato disposto dal gip di Spoleto su richiesta della procura ed ...