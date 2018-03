Non pagano I pentastellati che denunciarono sono quasi tutti ex

Offida - il borgo marchigiano dove Non si pagano le tasse (e per ogni bebè ci sono 500 euro) : A Offida, uno dei borghi più belli d'Italia, i nuovi residenti non pagheranno le tasse. E per ogni neonato l'amministrazione comunale sborserà un bonus di 500 euro.Continua a leggere

Bari - RUGGERI : 8 MARZO - LE DONNE PAGANO UN PREZZO TROPPO ALTO LE ISTITUZIONI Non ABBASSINO LA GUARDIA : Di fronte ai continui e ripetuti fatti di violenza che la cronaca ci racconta, come rappresentanti delle ISTITUZIONI, sentiamo forte l'impegno a non abbassare la GUARDIA". È quanto afferma l'...

Il Papa : le Messe Non si pagano - i sacramenti sono sempre gratis : «Le Messe non si pagano, i sacramenti sono gratis, come il sacrificio di Cristo. Poi se si vuole fare un'offerta va bene, ma niente è dovuto». Nell'udienza generale del mercoledì Francesco lo ...

Papa : le messe in suffragio dei defunti Non si pagano : Città del Vaticano, 7 mar. , askanews, 'Nessuno e niente è dimenticato nella Preghiera eucaristica'. Lo ha detto il Papa all'udienza generale in piazza San Pietro. 'Nessuno è dimenticato ha proseguito ...

Milano - Franca Caffa : “Solo i poveri pagano l’accoglienza. Politica denuncia la mancanza di case - ma poi Non fa nulla” : “Ora dico una cosa che non si sente dire spesso: l’accoglienza la pagano solo gli italiani poveri. Quelli che aspettano una casa popolare e non l’avranno perché il numero di alloggi disponibili, già insufficiente, ora ora va diviso tra italiani e stranieri. È così che si sviluppa l’intolleranza. Ma la responsabilità è della Politica, che denuncia la mancanza di abitazioni ma non adotta le misure necessarie per risolverla”. Franca Caffa parla ...

Bollette elettriche - cosa c’è di vero e cosa no nel caos dei rincari “perché i morosi Non pagano” : Sarà perché la gente è stanca dei continui balzelli all’insù per coprire qualsiasi buco, sarà perché le mille voci che costellano le Bollette sono indecifrabili e sarà perché anche i più esperti hanno difficoltà a districarsi tra le ipertecniche delibere dell’Autorità per l’Energia, sta di fatto che da una settimana a questa parte la confusione sulle Bollette è tanta, tra fake news, inviti al boicottaggio e annunci di ricorsi ...

Riforma pensioni/ D'Alema : se cacciamo gli immigrati Non si pagano le pensioni (ultime notizie) : Riforma pensioni, oggi 23 febbraio. D'Alema: se cacciamo gli immigrati non si pagano le pensioni. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 11:27:00 GMT)

"Chi è il vero razzista?" Riccardo Augusto Marchetti - LEGA - interviene sugli stranieri che Non pagano il biglietti negli autobus Gualdo ... : ... anche se la situazione è ben diffusa in tutta l'Umbria, vedi i recenti fatti di Foligno, viene da chiedermi: chi è il vero 'razzista'? Un termine fin troppo abusato dalla politica di elitè a stampo ...

Aumenta la soglia di esenzione per il canone Rai : Non pagano 350mila over 75 : "E' stato firmato da parte del ministro dell'Economia e del ministro dello Sviluppo economico il decreto per l'aumento della fascia di reddito di esenzione del canone RAI per gli over 75". Lo ha detto il Presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni,...

Canone Rai - esenzioni più ampie Altri 235mila over 75 Non pagano L'annuncio del premier Gentiloni : Firmato dai ministri dell'Economia e dello Sviluppo economico un decreto che aumenta la fascia di reddito per le persone over 75 esentate dal pagamento del Canone della Rai Segui su affaritaliani.it

I Riina Non pagano la Tari. Dal comune di Corleone scatta la diffida : Il boss dei boss è scomparso lo scorso 17 novembre e ora lo Stato chiede i conti alla famiglia Riina. Succede a Corleone, dove i tre commissari che guidano il comune sciolto per infiltrazioni mafiose, hanno chiesto il pagamento della tassa sui rifiuti alla famiglia del boss. Secondo gli uffici comunali la vedona di Totò Riina, Ninetta Bagarella, deve alla casse del comune circa 600 euro. La figlia Lucia, qualcosina in meno, circa 400 euro. La ...

Corleone - i Riina Non pagano la tassa sui rifiuti : scatta la diffida del Comune : Il Comune di Corleone , Palermo, ha diffidato la famiglia Riina per non aver pagato la tassa sui rifiuti nonostante l'invio di più di un sollecito . La vedova del boss di Cosa Nostra , Ninetta ...

Corleone - i Riina Non pagano la tassa sui rifiuti : scatta la diffida del Comune : Corleone, i Riina non pagano la tassa sui rifiuti: scatta la diffida del Comune La vedova del boss Ninetta Bagarella e la figlia Lucia rischiano un pignoramento se non salderanno entro 120 giorni Continua a leggere L'articolo Corleone, i Riina non pagano la tassa sui rifiuti: scatta la diffida del Comune sembra essere il primo su NewsGo.

M5s - Orlando (Pd) : “Troppo spesso hanno alzato il dito indice - ora pagano prezzo su credibilità”. Ma su De Luca jr Non risponde : “Il Movimento 5 stelle paga un prezzo sulla credibilità perché ha alzato troppo spesso il dito indice contro gli altri. A Di Maio però voglio chiedere: chi devono votare gli elettori in quei collegi dove ora ci sono quei candidati che lui definisce non idonei a rappresentare il suo movimento politico?”. Così il ministro della Giustizia ed esponente della minoranza Pd, Andrea Orlando, sulle polemiche scoppiate in questi giorni nel ...