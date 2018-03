“Non importa” | in radio il nuovo singolo di Federica Infante

allmusicnews

: Non doveva andare così, ma ormai non importa. Questa è #DontMatter di #Zayn - MarcoMoriniTW : Non doveva andare così, ma ormai non importa. Questa è #DontMatter di #Zayn - WeCinema : A @RealGDT il premio come Miglior film agli #Oscars 2018. 'La forma dell'acqua' è il suo inno all'abbattimento di o… - forumJuventus : VIDEO Higuain post #TotJuve: 'Abbiamo fatto un'impresa Wembley, sono orgoglioso di questa squadra e ringrazio lo st… -

(Di martedì 13 marzo 2018), inildiEsce venerdì 9 Marzo, primoestratto dall’omonimo album della cantautrice piacentina, in uscita il 23 Marzo. Il brano ben rappresenta l’intero disco: infatti, come le altre 7 canzoni,è semplice e diretta, coinvolgente e ricca di emozioni, cantata dalla voce calda e potente di. “…e non importa ricordare te e poi sperare che il tempo salvi me…” E’ un disco che parla di amore (per se stessi e per gli altri), di libertà, di disperazione, di forza, di coraggio, di sogni e di paure. E’ la storia di una donna forte e indipendente che, messa alla prova dalla vita, riesce comunque a trovare il coraggio di affrontare la propria sofferenza e di tornare, stanca, ma più sicura di prima. E lo vuole dire a gran voce. Questo primoè un brano molto caro ...