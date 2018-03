Non è mai troppo tardi | Lamberto Boranga torna in campo a 75 anni

Di Maio : 'Non siamo disponibili al governo istituzionale' : ... una squadra di ministri, un programma e le coperture del programma di una determinata forza politica'. Lo ha detto Luigi Di Maio, leader M5s, alla stampa estera a Roma. 'Il popolo italiano …

DI MAIO - "NO A GOVERNO DI TUTTI - M5S Non TEME IL VOTO"/ L'attacco a Padoan - "irresponsabile - avvelena i pozzi" : Di MAIO, "no a GOVERNO di TUTTI, M5s non TEME il voto": il candidato premier grillino dice no ad un esecutivo di stampo istituzionale. Poi attacca pesanTEMEnte il ministro Padoan...(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 19:15:00 GMT)

Gasperini avverte la Juventus : "Noi Non ci scansiamo mai" : Domani sera l' Atalanta di Gian Piero Gasperini andrà a giocare in casa della Juventus, capolista, di Massimiliano Allegri. Si tratta del recupero di campionato, visto che due settimane fa la partita ...

M5S - Luigi Di Maio : 'No a governo istituzionale o di tutti. Voto Non ci spaventa' : Insulta il ministro dell'Economia che ha garantito la tenuta del Paese e la sua ripartenza per poi predicare dialogo: una farsa. Di Maio dovrebbe accorgersi che il tempo della propaganda è finito'. ...

Di Maio a Stampa Estera 'No governo istituzionale. Voto Non ci spaventa. Padoan avvelena i pozzi' : Poi l'affondo contro il ministro dell'Economia: 'Irresponsabile il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan che oggi a Bruxelles ha risposto 'non so' sul pericolo di instabilità. Quasi una ...

M5s - Di Maio : “Regola del doppio mandato? Per noi è sacrosanta - Non esistono politici di professione” : “Il tema del limite doppio mandato è fondamentale per noi e si basa su un concetto importante: non esistono politici di professione”. Lo afferma il capo politico del Movimento 5 stelle, Luigi Di Maio, incontrando la stampa estera. “È una regola sacrosanta”, aggiunge L'articolo M5s, Di Maio: “Regola del doppio mandato? Per noi è sacrosanta, non esistono politici di professione” proviene da Il Fatto Quotidiano.

“Nozze da sogno…”. Chechu e Nacho stupiscono tutti. Ormai da giorni si vocifera sul matrimonio segreto tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser e adesso viene fuori la verità. A confessare tutto è proprio la sorellina di Belen che - a questo punto - Non si può più nascondere : “La festa dell’amore” : Sono passati ben cinque mesi da quando è scoppiata la passione nella casa del Grande Fratello Vip. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono conosciuti e innamorati in un secondo, al punto che lei ha lasciato il fidanzatissimo Francesco Monte, ma questa Ormai è storia. Dopo l’uscita dalla casa nessuno dava un centesimo alla coppietta, ma alla fine hanno stupito tutti e sono ancora insieme. Sul web è un pullulare di foto e ...

M5s - Di Maio : “Non lasceremo Italia nel caos. Elezioni? Non ci spaventano - italiani daranno segnale ancora più forte” : “Chiedo responsabilità a tutte le forze politiche: il debito, la disoccupazione, la tassazione delle imprese e la disoccupazione giovanile non aspettano le liti di partito. Dobbiamo liberare l’Italia dalle dinamiche di potere interne alle forze politiche. Stanno chiedendo di tornare a votare? A noi non spaventa”. Lo dice Luigi Di Maio, capo politico del Movimento 5 stelle, che a Roma ha incontrato la stampa estera L'articolo ...

Igiene in cucina : ecco gli accorgimenti che è importante Non dimenticare mai : Intossicazioni, infiammazioni, allergie della pelle, disturbi digestivi e malesseri vari, molte volte sono causate da cattive pratiche igieniche in ambito domestico. Secondo un rapporto EFSA (l’autorità europea per la sicurezza alimentare) alcune patologie sono provocate da una insufficiente salubrità domestica nella preparazione e conservazione dei cibi. Si bada molto all’estetica senza salvaguardare la nostra salute, basta pensare alla ...

Di Maio : "Tornare al voto Non ci spaventa" : "Credo sia stato molto irresponsabile oggi il ministro Padoan - osserva commentando le recenti dichiarazioni del ministro dell'Economia - a trascinare le questioni tra l'Italia e Bruxelles all'...

Di Maio : Non disponibili a governo istituzionale o di tutti : ... una squadra di ministri, un programma e le coperture del programma di una determinata forza politica'. Lo ha detto Luigi Di Maio, leader M5s, alla stampa estera a Roma.

Movimento 5 Stelle - Di Maio : "No al governo di tutti. Tornare al voto Non ci spaventa" : governo italiano, il leader pentastellato: "Non siamo disponibili a tradire la volontà popolare: i cittadini quando hanno votato M5S hanno votato un candidato premier, una squadra e un programma" Pd, ...

Di Maio : «No a governo istituzionale o di tutti. Tornare al voto Non ci spaventa» : Il leader dei Cinque Stelle incontra la stampa estera: «Il nostro programma non è mai stato estremista». «Le nostre misure economiche saranno sempre per la stabilità del Paese»

Di Maio : 'No a Governo istituzionale. Il voto Non ci spaventa' : 'Non siamo disponibili a immaginare una squadra di Governo o un Governo diverso da quello che la volontà popolare ha espresso'. Così Luigi Di Maio, leader del M5S, parlando alla stampa estera. 'Se le ...