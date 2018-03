Nintendo Switch si aggiorna con il firmware 5 0 | aggiunte 24 nuove icone di Arms e Kirby

Nintendo rilascia il Firmware 5.0 per Switch : Nintendo a grande sorpresa, in data odierna ha ufficialmente rilasciato il Firmware 5.0 per Switch. Scopriamo insieme quali sono le novità introdotte. Nintendo Switch: Tutti i dettagli sul Firmware 5.0 Di seguito le novità introdotte: Possibilità di aggiungere gli amici da Facebook o Twitter (recatevi nella pagina Utenti alla voce Amici Suggeriti) 24 nuove icone provenienti da ARMS e KIRBY, che potete ...

Ecco cosa pensa di Nintendo Switch Ed Fries - il co-creatore della prima Xbox : Nintendo Switch ha fatto breccia nel cuore di tantissimi giocatori, a testimoniarlo sono i dati di vendita che confermano come la macchina ibrida targata Nintendo sia stata apprezzata un po' ovunque. Prendiamo l'esempio giapponese: Switch, nel suo primo anno di vita, ha triplicato le vendite di PS4 nel suo anno di debutto, dati significativi.Ma a quanto pare Switch è stata un successo anche presso gli addetti ai lavori. Infatti, stando a quanto ...

Nintendo Labo sarà cruciale per il secondo anno di Switch : Il primo anno sul mercato di una console può ovviamente beneficiare del fattore sorpresa, dell'interesse suscitato dalla novità e dalle caratteristiche più o meno uniche proposte. In questo senso Switch, considerata la propria natura ibrida, si proponeva indubbiamente come qualcosa di fresco e nuovo nel panorama console. Ma al di là della novità il motore trainante per la console della grande N sono state le esclusive.Super Mario Odyssey e The ...

Nintendo DIRECT/ A giugno l'idraulico italiano prende la racchetta in Mario Tennis Aces su Switch : NINTENDO DIRECT: Super Smash Bros per Switch nel 2018, e il 3DS non muore mai. Nuova puntata del programma della casa di Kyoto, con tanti annunci interessanti(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 17:02:00 GMT)

Nintendo Direct - Switch : tutti i nuovi giochi del 2018 : Il 2017 è stato un anno stellare per Nintendo grazie al successo della Switch: l’ibrido tra console di casa e portatile che ha sbaragliato i numeri della deludente Wii U, portando a casa più di 10 milioni di pezzi venduti in appena 10 mesi. Il merito va attribuito a Nintendo che, da una parte, ha scelto questa strada nuova piuttosto che rincorrere PS4 e Xbox sul terreno delle console potenti e in 4K e, dall’altra, ha capito ...

South Park : Scontri Di-Retti è pronto ad approdare su Nintendo Switch : Ubisoft e South Park Digital Studios hanno annunciato che il nuovo capitolo dell’omonima saga South Park: Scontri Di-Retti sarà disponibile su Nintendo Switch a partire dal 24 aprile. Creato, scritto e diretto da Trey Parker e Matt Stone in collaborazione con Ubisoft San Francisco, South Park: Scontri Di-Retti è un’oltraggiosa avventura del più maleducato dei supereroi che i giocatori potranno provare ovunque e in qualunque momento grazie ...

KONA è ora disponibile per Nintendo Switch e NVIDIA SHIELD : Ravenscourt e Parabole sono liete di annunciare che il loro attesissimo survival-adventure horror KONA è disponibile da oggi in versione digitale per Nintendo Switch ™ e NVIDIA SHIELD in tutto il mondo. KONA arriva su Switch e NVIDIA SHIELD Canada del Nord, 1970. Una bizzarra tormenta devasta il lago di Atamipek. Mettiti nei panni del detective privato Carl Fauberet per esplorare il ...

Annunciato Little Nightmares Complete Edition per Nintendo Switch : Il Nintendo Direct di ieri ha regalato nuove graditissime sorprese agli utenti Switch, gli annunci sono stati molti e, tra questi, vi segnaliamo quello di Little Nightmares Complete Edition che, come comunica Bandai Namco Entertainment Europe, sarà disponibile sull'ibrida a partire dal 18 maggio. I giocatori potranno accompagnare Six nel suo misterioso viaggio nel mondo di Le Fauci. Questa edizione completa dell'acclamato platform 3D sviluppato ...

South Park : Scontri Di-Retti è in arrivo su Nintendo Switch : Ubisoft e South Park Digital Studios hanno annunciato che South Park: Scontri Di-Retti, già recensito sulle pagine di Eurogamer.it, sarà disponibile anche su Nintendo Switch a partire dal 24 aprile. Creato, scritto e diretto da Trey Parker e Matt Stone in collaborazione con Ubisoft San Francisco, South Park: Scontri Di-Retti è un'oltraggiosa avventura del più maleducato dei supereroi che i giocatori potranno provare ovunque e in qualunque ...

Nintendo Switch/ Record di vendite in Giappone. In arrivo Super Smash Bros. : Nintendo Switch ha totalizzato oltre 3.8 milioni di unità in Giappone nei primi dodici mesi sul mercato. In arrivo per la console Super Smash Bros. (Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 09:38:00 GMT)

Crash Bandicoot N.Sane Trilogy non solo per Nintendo Switch : uscirà anche su Xbox One e PC : Nella serata di ieri, giovedì 8 marzo, Nintendo ha annunciato che Crash Bandicoot N.Sane Trilogy uscirà per la piattaforma Switch sotto il titolo di Crash Bandicoot Crashes Nintendo Switch: tuttavia, il remaster dei primi tre capitoli della trilogia operato da Vicarious Visions non uscirà esclusivamente sulla piattaforma ibrida della Casa di Kyoto, dopo la release avvenuta su PS4 nello scorso anno, bensì anche per Xbox One e PC. L'ha ...

Nintendo Direct dell’8 marzo : tutti i giochi per Switch e 3DS - tra Super Smash Bros. e Crash Bandicoot : Ieri sera, giovedì 8 marzo, alle ore 23:00 la Casa di Kyoto ha diffuso un nuovo Nintendo Direct, confermando le voci che volevano uno dei soliti eventi annuncio da parte della compagnia giapponese per svelare alcuni titoli della lineup valida per il 2018. Vediamo insieme la lista di tutti gli annunci per Nintendo Switch e per Nintendo 3DS effettuata nel nuovo Nintendo Direct, con tanto di annunci e immagini: su tutti spiccano, ovviamente, Super ...

Annunciato Super Smash Bros per Nintendo Switch : Per chiudere l'evento Direct che si è tenuto questa sera Nintendo ha scelto di lanciare una vera e propria bomba, il grande ritorno della serie Super Smash Bros che arriverà su Switch già nel 2018. Il gioco è stato presentato con un breve trailer dal quale non possiamo trarre molti dettagli, tranne che per la presenza dei protagonisti di Splatoon che molto probabilmente popoleranno il roster del picchiaduro.Non sappiamo al momento se si tratterà ...