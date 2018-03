Nina Dobrev torna in tv dopo The Vampire Diaries | tutti i dettagli sul nuovo progetto

optimaitalia

(Di martedì 13 marzo 2018)in tv.l'uscita di scena da Theper essere libera di esplorare nuovi lidi (ma per molti solo per allontanarsi da Ian Somerhalder e l'aria pesante che si respirava sul set della serie), sembra proprio che persia arrivato il momento dire in tv per una nuova serie.Questa volta ad ospitarla non sarà The CW ma ABC e la serie che la vedrà come protagonista non sarà dedicata a vampiri e creature soprannaturali ma si tratterà di una comedy. Sono questi i primisulche la vedrà coinvolta già in questi giorni visto che si lavorerà al pilot per sperare poi nell'ordine di una prima stagione completa.L'ex star di Thein televisione come protagonista della commedia multi-camera CBS dal titolo Fam firmata dalla scrittrice Corinne Kingsbury, Kapital Entertainment e CBS TV Studios. La ...