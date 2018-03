Neymar dal Psg al Real Madrid Il piano ' in blanco' della Nike Un affare da 400 milioni di

Clamoroso dalla Spagna : Neymar al Real Madrid - Nike pronta a finanziare l’operazione : La Nike è pronta a finanziare il passaggio di Neymar al Real Madrid. E’ la clamorosa indiscrezione di As, secondo cui il gigante degli articoli sportivi americano sponsor del club spagnolo e dell’attaccante brasiliano starebbe ‘forzando’ il Clamoroso matrimonio. Neymar è passato in estate dal Barcellona al Paris Saint-Germain per oltre 200 milioni di euro, ma dopo l’eliminazione dei francesi dalla Champions avrebbe ...

PSG - Dani Alves : 'Fuori dalla Champions perché il gruppo è poco unito. Neymar non è un burattino' : Si è interrotto agli ottavi di finale il cammino in Champions League del Paris Saint Germain, sconfitto nella doppia sfida contro il Real Madrid. Sfuma quindi il principale obiettivo stagionale del ...

Dalla Spagna : Neymar vuole il Real Madrid. ABC : 'Non tornerà a Parigi' : Al Real Madrid c'è una politica differente: i diritti d'immagine vanno divisi equamente, tra giocatore e società; l'unica eccezione, ma nemmeno eclatante, è rappresentata da Cristiano Ronaldo con cui ...

Dalla Spagna : Neymar sempre più vicino al Real Madrid : Madrid - Neymar è più vicino che mai al Real Madrid . Ne è sicuro il quotidiano sportivo spagnolo 'As', sottolineando le parole pronunciate ieri in conferenza stampa dall'allenatore dei Blancos ...

Incredibili voci dalla Spagna : il Real contatta il papà di Neymar - ma lui rivuole il Barcellona : L’eliminazione dalla “vecchia” Coppa Campioni del Paris San Germain ha lasciato il segno in vari giocatori parigini. La stampa spagnola immagina, infatti, un possibile ritorno di Neymar in Spagna ed evoca contatti tra il brasiliano e il Barça, da un lato, e tra il Real Madrid e il padre del giocatore dall’altra. Nella sua edizione del venerdì, il quotidiano sportivo di Madrid As rivela che i rappresentanti del Real ...

PSG - FLOP DA UN MILIARDO DI EURO/ Emery irritato dal caso Neymar - Conte troverà la soluzione? : PSG, FLOP da un MILIARDO di EURO, Unai Emery addio: pronto l’arrivo di Conte. Il tecnico spagnolo destinato all’esonero a fine stagione per lasciare posto ad un allenatore italiano(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 21:54:00 GMT)

Psg-Real Madrid - dalle 20.45 La Diretta Al Parco dei Principi i parigini tentano la rimonta senza Neymar : Si sfidano questa sera al Parco dei Principi Paris Saint Germain e Real Madrid, per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League; i parigini devono rimontare il 3-1 subito al Bernabeu, un ...

Brasile - Neymar lascia l'ospedale : ora il recupero in una villa dorata : BELO HORIZONTE - Non c'è tempo da perdere per Neymar: all'indomani dell'intervento al piede destro per la riduzione della frattura del quinto metatarso del piede destro, l'attaccante del Psg è stato ...

Neymar superstar - prenota un'ala dell'ospedale per l'operazione. E intanto la fidanzata lo consola così : un momento complicato per l'attaccante del Paris Saint-Germain Neymar, che dopo essersi infortunato nella gara contro il Marsiglia nell'ultimo turno in campionato - domenica scorsa - sarà costretto a ...

Un'intera ala dell'ospedale per Neymar : In attesa dell'intervento chirurgico al piede in programma domani, Neymar dovrebbe arrivare oggi in ospedale in elicottero per avere la massima privacy. Secondo GloboEsporte, all'ospedale Mater Dei di ...

Giallo-Neymar. Dal Brasile : "Si deve operare". Emery : "Falso - può esserci col Real" : Il sito Globoesporte: va sotto i ferri, si ferma due mesi, vuole i Mondiali. Emery in conferenza smentisce

Dalla Spagna : 'Neymar si sente ormai un giocatore del Real Madrid' : MADRID - Neymar si sente sempre più lontano dal Paris Saint Germain . Secondo 'Marca' il fuoriclasse brasiliano ha risposto con un sorriso, nell'amara notte di Champions, a chi gli chiedeva se fosse ...

Dal Brasile : 'Neymar è viziato - sta diventando un mostro'. Il papà : 'Avvoltoi!' : La risposta di Neymar senior Non è tardata ad arrivare la risposta del papà di Neymar che attraverso Instagram ha voluto dire la sua dopo le critiche di Casagrande: "Nel mondo del calcio conosciamo ...

Real Madrid-Psg - dalle 20.45 La Diretta Al Bernabeu la super sfida tra Cristiano Ronaldo e Neymar : Ottavo di fuoco quello che va in scena al Bernabeu. Si affrontano infatti Real Madrid e Paris Saint Germain, quasi una finale anticipata. Da una parte gli uomini di Zidane, quest'anno piuttosto ...