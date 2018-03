Neve e pioggia non salvano il lago di Bracciano

Maltempo Piemonte : pioggia e Neve - forte pericolo valanghe : A causa della perturbazione atlantica giunta da ovest, in Piemonte si registra un peggioramento delle condizioni meteo: si segnala pioggia in pianura e neve sulle Alpi a quote medio-alte, oltre i 1.300-1.400 metri, con valori inferiori solo sulle Alpi Marittime. Arpa Piemonte ha emesso ieri un’allerta gialla nelle zone al confine con la Liguria. Inoltre torna ad aumentare il pericolo valanghe, che sale a 3-Marcato su tutta la regione, e al ...

Meteo - torna la Neve e la pioggia : Pioverà oggi e domani? Quale tempo è previsto questo weekend? Alle domande degli italiani proviamo a rispondere grazie alle previsioni Meteo del Servizio Meteorologico dell'...

Maltempo Lombardia : fine settimana di pioggia - ancora Neve in montagna : Nel fine settimana, un ampio sistema depressionario di origine atlantica porterà tempo perturbato sulla Lombardia, in particolare nella giornata di domenica. Secondo le previsioni del Servizio meteorologico regionale di Arpa Lombardia, sabato il cielo sarà molto nuvoloso o coperto, con piogge intermittenti e deboli sui settori occidentali e sui rilievi, mentre sulla pianura orientale sono previste precipitazioni molto deboli sparse o ...

Tregua del maltempo - ma da sabato tornano pioggia e Neve - la giornata peggiore domenica : Roma - Dopo la breve Tregua di metà settimana, nel corso del weekend il maltempo tornerà il protagonista con piogge, rovesci e nevicate sulle Alpi. Colpa di un'energica circolazione depressionaria in approfondimento sull'Europa occidentale, che spingerà un'intensa perturbazione verso la nostra Penisola. Saranno colpite soprattutto le regioni settentrionali e quelle tirreniche centro settentrionali con fenomeni anche ...

Dopo la Neve pioggia e temporali - scatta una nuova allerta meteo : nuova allerta meteo della Protezione civile. Ancora piogge e temporali al Centro-Sud, allerta arancione sulle Marche. Il maltempo prosegue sull'Italia a causa delle correnti occidentali atlantiche che ...

Maltempo - dopo la Neve arriva la pioggia in tutta Italia - : Nuvolosità e precipitazioni sparse su tutta la penisola fino a mercoledì 7 marzo, prima di un innalzamento delle temperature. Ecco il quadro della prossima settimana. LE PREVISIONI

Maltempo - Coldiretti : 59% di pioggia e Neve in più - scongiurata la siccità : Tra pioggia, gelo e neve è caduto il 59% di acqua in piu’ a febbraio rispetto alla media con un decisa inversione di tendenza rispetto al deficit idrico fatto registrare nei mesi precedenti e il 2017 che con oltre 1/4 in meno di precipitazioni (-27%) si è classificato come l’anno piu’ siccitoso dall’inizio delle rilevazioni nel 1800: lo rileva Coldiretti che traccia un bilancio dell’anomala ondata di Maltempo che ha ...

Meteo - allerta pioggia e Neve su Emilia Romagna : Ancora maltempo in Emilia Romagna fino a domani. Lo annuncia l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e Protezione Civile.

Maltempo : pioggia e Neve al Nord Italia - aumenta il rischio valanghe [GALLERY] : 1/16 LaPresse/Mourad Balti Touati ...

Allerta Meteo Marche : pioggia e Neve sciolta - criticità “arancione” per i corsi d’acqua : A causa delle piogge e dello scioglimento della neve, nelle aree province di Ancona e Pesaro Urbino si rileva criticità moderata sul reticolo idrografico: “La Protezione civile regionale – spiega la Regione in una nota – ha emanato un messaggio di Allertamento con criticita’ arancione e una fase operativa di attenzione. Oggetto di particolare attenzione sono i corsi d’acqua delle province di Ancona e Pesaro ...

Allerta meteo Emilia Romagna : pioggia e Neve fino alla mezzanotte di domani : Allerta meteo dal mezzogiorno di oggi fino alle mezzanotte di domani sull’Emilia-Romagna, per piogge e neve. A lanciarla l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e Protezione Civile che ha individuato un ‘codice giallo’ per criticità idrogeologica e piogge sulla Romagna e sui bacini Emiliani centrali e orientali e, per neve, sui sui bacini Emiliani centrali, occidentali e orientali; sulla pianura Emiliana, sulla ...

MALTEMPO - PIOGGIA GELATA SULLE AUTOSTRADE/ Neve copiosa a Milano - gelicidio sulla A1 : tratti chiusi per ore : MALTEMPO, PIOGGIA GELATA SULLE AUTOSTRADE: chiusi i tratti dell’A1 e dell’A26. La viabilità non è ancora tornata alla normalità in Italia, con il gelo che continua imperterrito(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 11:55:00 GMT)