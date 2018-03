Net | Friuli | in 2017 200mila tonnellate raccolte | differenziata 65%

Elezioni - in VeNeto la Lega cannibalizza Forza Italia. Anche in Friuli trionfo del centrodestra : Il centrodestra fa cappotto in Veneto. Non uno, nemmeno uno dei seggi uninominali è stato lasciato – sia al Senato che alla Camera – agli avversari, che siano i Cinquestelle, che pure si attestano su un lusinghiero 24,46% (Senato), oppure che siano i resti di un centrosinistra in frantumi, a sinistra del quale Leu raccoglie un miserrimo 2,51%. Cappotto Anche in Friuli Venezia Giulia, dove la Lega è il primo partito e si tiene alle spalle ...

Forte scossa di terremoto a Nord/Est mentre irrompe il Burian : paura in Friuli Venezia Giulia - VeNeto e Trentino Alto Adige [AGGIORNAMENTI LIVE] : 1/5 ...

Friuli - un tiramisù da record (che va di traverso al VeNeto) : Ormai è guerra aperta tra veneti e friulani, a suon di cucchiaiate e mestolate di mascarpone, savoiardi, cacao, uova e caffè. E ora ad aggiungersi c'è anche la panna. Perché il tiramisù, dolce al cucchiaio la cui paternità è sempre stata divisa tra Veneto e Friuli-Venezia Giulia, continua ad agitare gli animi. Domenica scorsa a Villesse, in provincia di Gorizia, è stato realizzato il tiramisù più grande del mondo: 266,90 metri di goduria da ...

Tiramisù da guinness VeNeto accusa Friuli di aver “barato aggiungendo la panna”. “No - è tra ingredienti in regolamento” : Veneto e Friuli Venezia Giulia hanno ripreso a farsi guerra a colpi di Tiramisù. Domenica il Friuli si è aggiudicato il titolo di “Tiramisù più lungo del mondo“, entrando così nel guinness dei primati. Ma il Veneto non ci sta a vedersi scippare così il record mondiale e accusa i friulani di aver “barato“, aggiungendo la panna alla crema, anziché farla solo con il mascarpone. A denunciarlo è il segretario della ...

Friuli Venezia Giulia contro VeNeto - è battaglia sul record del tiramisù lungo 266 metri : Un'impresa titanica che una squadra di pasticcieri e volontari ha messo a segno proprio nella patria del dolce italiano 'più conosciuto al mondo'. Oltre 30 pasticcieri al lavoro da stamani alle 8, ...

Maltempo - tanta neve in Emilia Romagna : Bologna imbiancata - Appennino sommerso. La nevicata si sposta verso VeNeto e Friuli Venezia Giulia [LIVE] : 1/29 ...

Allerta meteo : nevicate in arrivo in pianura al nord-est. Emilia Romagna - VeNeto e Friuli imbiancate : nevicate in arrivo domani in pianura al nord-est. Fiocchi da Bologna e Gorizia. Neve forte in collina. Allerta meteo/ Una perturbazione artica sta interessando l'Italia nelle ultime ore,...

Maltempo : frane - mareggiate e forte vento da Friuli e VeNeto alla Sardegna : Inizio anno all'insegna del Maltempo, soprattutto nel Nord Italia. Le forti piogge delle ultime ore in Friuli Venezia Giulia hanno provocato il distacco di una frana lungo la strada comunale che dall'...