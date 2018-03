puglialive

: Ferrovie del Gargano replica sul caso Flixbus: 'Crisi innegabile, ma nessun licenziamento' - - immediatonet : Ferrovie del Gargano replica sul caso Flixbus: 'Crisi innegabile, ma nessun licenziamento' - - OndaradioGargan : “Nessun licenziamento e nessun esubero per i bus statali”. La smentita di FerGargano alla Gazzetta del Mezzogiorno - RedazioneSmileu : Ferrovie del Gargano: «Nessun licenziamento» -

(Di martedì 13 marzo 2018) 13/03/2018 Con riferimento all'articolo apparso sulla "Gazzetta del Mezzogiorno" pubblicato in data odierna, non firmato , pag. 10, Cronaca Regionale, , dove si annunciano 36 esuberi in Ferrovie del Gargano s.r.l., si precisa che la notizia è inesatta. Il personale addetto al trasporto a lunga percorrenza di Ferrovie del Gargano s.