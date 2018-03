: #Nepal,commissione per indagare su aereo - CybFeed : #Nepal,commissione per indagare su aereo - RadioLondra_ : Incidente aereo in Nepal, governo forma commissione di inchiesta - andyallnews : RT @MediasetTgcom24: Incidente aereo in Nepal, governo forma commissione di inchiesta #nepal -

Il governo delha creato unad'inchiesta per chiarire le cause dell'incidente di ieri all'aeroporto internazionale Tribhuvan di Kathmandu che ha coinvolto undella compagnia bengalese Us-Bangla, causando 49 morti e 22 feriti. Sulle possibili cause dell'incidente,il più grave avvenuto innegli ultimi 25 anni, i controllori di voloesi sostengono che il pilota abbia capito male le indicazioni ricevute ma potrebbero anche essere stati loro a dare indicazioni sbagliate.(Di martedì 13 marzo 2018)