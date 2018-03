‘Ndrangheta | frutta dal Sudamerica per importare cocaina | 17 arresti C’è anche Vadalà

ilfattoquotidiano

: RT @coldiretti: Ndrangheta, Coldiretti: business da 21,8 miliardi nell'agroalimentare. Mani su trasporti fa lievitare prezzi frutta sottopa… - ra_rfigliola19 : RT @coldiretti: Ndrangheta, Coldiretti: business da 21,8 miliardi nell'agroalimentare. Mani su trasporti fa lievitare prezzi frutta sottopa… - BernardinoFra16 : RT @coldiretti: Ndrangheta, Coldiretti: business da 21,8 miliardi nell'agroalimentare. Mani su trasporti fa lievitare prezzi frutta sottopa… - RenatoCali2 : RT @coldiretti: Ndrangheta, Coldiretti: business da 21,8 miliardi nell'agroalimentare. Mani su trasporti fa lievitare prezzi frutta sottopa… -

(Di martedì 13 marzo 2018) Era stato arrestato e rilasciato con l’accusa di aver avuto un ruolo nell’omicidio di Jan Kuciak, il giornalista assassinato il 26 febbraio in Slovacchia. Ora finisce nuovamente agli. C’èil calabrese Antoninotra le diciassette persone coinvolte nell’inchiesta anti droga della procura di Venezia. Per undici è stata ordinata la custodia cautelare, per sei invece l’obbligo di dimora: sono tutti accusati di associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti con l’aggravante, per alcuni, del favoreggiamento alla mafia e del riciclaggio.”L’importanza dell’indagine stanel coinvolgimento di alcuni personaggi che sono di grosso spessore nell’ambito della criminalità organizzata. In particolare c’è, arrestato per l’omicidio del cronista slovacco e poi rilasciato”, dice spiega ...