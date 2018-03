Nba | Harden trascina i Rockets e spinge gli Spurs fuori dai playoff

Nba - tutto facile per Houston : Harden ne mette 28 e spinge gli Spurs fuori dai playoff : Houston Rockets-San Antonio Spurs 109-93 TABELLINO Kawhi Leonard ancora non è pronto a scendere in campo , "E non ho novità su quando lo sarà", dice Popovich, ; LaMarcus Aldridge è fuori per un dolore ...

Nba - intervista esclusiva a Mike D'Antoni : 'Harden e Paul fanno cose mai viste prima' : Noi siamo sicuri di avere due dei migliori giocatori del mondo, loro ne hanno almeno due o tre; noi abbiamo una panchina più lunga, anche se vedremo come andranno le cose nei playoff con le panchine ...

Nba Regular Season 2017/18 : Strepitosi Harden e Davis che trascinano in alto Rockets e Pelicans - bene anche Wizards e Hornets! : Gli ultimi quattro giorni di febbraio dell’NBA Regular Season 2017/18 sono stati a dir poco strani ma appassionanti. Se il freddo gela su gran parte d’Italia, nei parquet della NBA le partite sono state molto calde e le sorprese non sono affatto mancate. Andiamo dunque a vedere tutti i risultati partendo dalle ultime tre sfide disputate domenica in questa NBA Regular Season. Importante la vittoria degli Spurs di Aldridge (27 ...

Nba 2018 : i Rockets volano - Harden ne fa 41. Gli Spurs sbancano Cleveland - non basta LeBron James : Cinque partite nella notte NBA. Vittoria scaccia crisi per i San Antonio Spurs sul campo dei Cleveland Cavaliers. Il successo 110-94, arrivato dopo una striscia di quattro sconfitte in fila, è fondamentale per il percorso degli uomini allenati da coach Gregg Popovich, che hanno resistito a tutti i tentativi di accelerazione dei padroni di casa piazzando dei parziali decisivi nei momenti più giusti: ad esempio sul finale di primo tempo ...

Nba 2018 : Lebron James spaziale! Cavaliers ok a Oklahoma. James Harden mata i Wolves - prosegue la marcia vincente dei Raptors : Lebron James è l’uomo copertina della notte NBA. Serve una prestazione sublime del fuoriclasse nativo di Akron per consentire ai Cleveland Cavaliers di interrompere la striscia di tre sconfitte consecutive e lanciare nuovamente il guanto di sfida alle avversarie. I Cavs, infatti, espugnano la Chesapeake Energy Arena, superando 112-120 gli Oklahoma City Thunder e difendendo il terzo posto ad Est in una delle fasi più delicate della ...

Nba Regular Season 2017/18 : Harden fa volare i Rockets - bene Jazz e Pistons - si risollevano i Magic! : Dopo un lunedì di pausa (e ci voleva) le squadre della NBA sono tornate sul parquet in questa tre giorni di NBA Regular Season 2017/18. Andiamo dunque a vedere i risultati delle partite, partendo dalle 7 giocate martedì in questa scoppiettante NBA Regular Season. Spettacolare e imponente il successo dei Jazz di Hood (30 punti) per 109-133 sui Pelicans di Holiday (28 punti). bene anche i Pistons del duo Griffin-Drummond (21 punti il primo e ...

Nba 2018 : tripla doppia di LeBron James e vittoria all’overtime per Cleveland - James Harden ne fa 41 contro Miami : Nottata di emozioni e colpi di scena in NBA. Cinque le partite che hanno regalato spettacolo agli appassionati visto che la sfida tra Pelicans e Pacers è stata posticipata. Reagisce, dunque, al periodo di grande difficoltà Cleveland, reduce dalla battuta d’arresto contro Orlando (14esima sconfitta in 21 partite). Nella sfida del Quicken Loans Arena contro i Timberwolves, i Cavaliers si sono imposti 140-138 all’overtime e neanche a ...

Nba - Steve Kerr twitta contro Harden e poi cancella : "Maledetto iPhone X…" : A quanti di voi è capitato di dover spiegare il funzionamento di un nuovo smartphone ai vostri genitori o a un vostro parente? Forse i figli di Steve Kerr dovrebbero fargli un ripasso di come ...

Nba - Harden 'cucina' anche gli Spurs : i Rockets vincono il derby texano : San Antonio Spurs-Houston Rockets 91-102 IL TABELLINO Quest'anno è tutto profondamente diverso. Dal maggio 2017 sembra passata un'eternità a San Antonio, a cui il derby texano contro Houston è ...

Nba Regular Season 2017/18 : Raptors e Spurs sempre più in alto nelle Conference - Harden mostruoso contro i Magic! : Questa pazza e spettacolare NBA Regular Season 2017/18 ci ha regalato grandi sorprese e prestazioni incredibili in questi ultimi tre giorni di gennaio. Andiamo quindi immediatamente a scoprire cosa è successo in questa NBA Regular Season partendo dalle 4 sfide giocate lunedì. I Cavs guidati da James (25 con 14 assist) e Love (20 e 11 rimbalzi) hanno battuto 121-104 i Pistons del duo Tolliver–Harris (40 punti in due). Vittoriosi anche ...

Nba - Harden da record. Si fermano i Thunder. Débâcle per Cavs e Warriors : Houston , Stati Uniti, , 31 gennaio " Fresco di convocazione al sesto All Star Game della sua carriera, James Harde n ha voluto festeggiare a suo modo, ovvero tagliando altri due storici traguardi che ...

Nba - super Harden con tripla da 60 punti - ko gli Warriors : Notte ricca di sorprese in Nba. La più bella è sicuramente il record di James Harden che ha realizzato una tripla doppia con ben 60 punti, 11 assist e 10 rimbalzi, tracinando al successo i suoi ...

Nba - da LeBron James a Kobe Bryant - le reazioni incredule ai 60 punti di James Harden : "Dai, questo è fuori dal mondo: una tripla doppia con 60 punti? Sheesh!!!", il commento incredulo di LeBron James, uno che la materia la conosce bene. "OK, stai barando", la reazione ironica sempre ...

Nba : Harden da 60 punti : Ben nove le gare di regular season NBA disputate nella notte. Il protagonista assoluto è stato Harden: 60 punti, 10 rimbalzi e 11 assist nella vittoria di Houston contro Orlando , 114-107, . Utah ...