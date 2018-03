NBA Regular Season 2017/18 : Bene Raptors e Pacers nella Estern Conference - spettacolare la corsa all’8° posto nella Western Conference tra Clippers - Jazz e Nuggets! : Secondo weekend di marzo veramente appassionante quello di questa NBA Regular Season 2017/18! Weekend che ci ha permesso di guardare le due classifiche in ottica playoff ormai molto diverse. nella Eastern Conference i giochi per i primi otto posti sembrano quasi fatti, mentre nella WEstern Conference ci sono ancora diverse squadre che mirano ad un posto nei playoff. Vediamo dunque cosa è successo in questi tre giorni di NBA Regular Season ...

Basket - NBA : Houston riprende a correre - Toronto allunga su Boston : WASHINGTON - Houston , 52-14, rialza la testa dopo la sconfitta di Toronto e torna il solito rullo compressore: 105-82 ai malcapitati Dallas Mavericks , 21-46, . Il successo dei Rockets coincide con ...

NBA - allarme Warriors - la caviglia di Curry fa crack : salta due trasferte : durata meno di tre minuti la partita di Steph Curry contro gli Spurs, scappato in transizione a caccia di un canestro e ritrovatosi già ben avviato in direzione spogliatoi. Sul tentativo in ...

NBA - James ammette : "Questa è la mia miglior pallacanestro" : ROMA- Intercettato dai cronisti statunitensi al termine della partita vinta dai Cleveland Cavaliers contro i Denver Nuggets grazie soprattutto alle sue magie e ai suoi 39 punti, 10 assisr e 8 rimbalzi,...

NBA All Star Game 2018 Los Angleles : Ad una settimana esatta dall'All Star Game di Los Angeles possiamo tirare le somme su quello che è stato lo show della stagione 2018. Lo spettacolo non è sicuramente mancato nei tre giorni di durata nella favolosa cornice dello Staples Center. Rising Star Challenge L'All Star Game è cominciato subito con il botto con la stellare sfida delle matricole, ovvero il Rising Star Challenge, la sfida dedicata ai migliori giovani della lega. La sfida che ...

NBA - Houston Rockets-Boston Celtics 123-120 - D'Antoni alla 15ª vittoria di fila : Il volo dei Rockets continua. C'è voluto tanto impegno per piegare 123-120 Boston, che ha confermato con una partita sontuosa di aver dimenticato i problemi pre All Star Game. Houston però si è presa ...

NBA - risultati della notte : Denver piega i Cavs - Miami chiude la corsa playoff - Lonzo Ball show a San Antonio : Cleveland Cavaliers-Denver Nuggets 117-126 IL TABELLINO Non siamo ancora ai livelli critici raggiunti a gennaio, ma a Cleveland le cose sembrano tornate quelle del recente passato " specialmente a ...

NBA : frattura alla mano - Gallinari fuori 2 settimane : Nba: frattura alla mano, Gallinari fuori 2 settimane Una disdetta per i Clippers a caccia di una posto nei playoff. Continua a leggere

NBA italiani : Belinelli e Phila vincono ancora - Clippers ok ma Gallo si ferma : Una vittoria per Marco Belinelli, due settimane di stop per Danilo Gallinari: ecco come è andata la notte degli italiani in Nba. Joel Embiid, 23 anni, colonna di Philadelphia. Ap Philadelphia 76ers-...

NBA - maledizione Gallinari : microfrattura alla mano - fuori almeno due settimane : La mano non si sgonfiava, il dolore restava presente, Danilo Gallinari ha chiesto e ottenuto di effettuare un'ulteriore risonanza magnetica. Il cui risultato, come temuto, non è stato dei più ...

NBA 2018 : nessun problema per Golden State - Toronto saldamente al comando ad Est. Brutte notizie per Danilo Gallinari : Dieci incontri giocati nella notte NBA. nessun problema per Golden State, che ha battuto per 114-109 gli Atlanta Hawks. Un successo arrivato col brivido, perché nel corso del primo quarto Steph Curry ha lasciato la partita per un problema alla caviglia destra. La stella dei Warriors, non solo è rientrata qualche minuto dopo, ma ha chiuso il match con 28 punti, 15 dei quali negli ultimi sette minuti del primo tempo. Anche Kevin Durant ha ...

Oscar 2018 - Kobe Bryant : ‘quel bambino con i calzettoni alzati’ dagli anelli NBA alla statuetta : A giocare col ruolo di favorito è sempre stato abituato, sin da piccolo. Kobe Bryant, l’ormai leggendario ex campione del basket Nba e bandiera dei Los Angeles Lakers, l’ha dovuto fare per circa venti anni sui parquet americani. A quasi due anni dal ritiro e a pochi mesi dal compiere quaranta anni pare stia per cogliere un altro successo, non del tutto inaspettato ma grandioso. L’obiettivo non è più l’anello Nba ma il Premio Oscar. Il 23 ...