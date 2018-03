Napoli saluta Luigi Necco

Napoli - Reina saluta i compagni : “il prossimo anno non sarò qui” : “Oggi festeggiamo e ci salutiamo, il prossimo anno non saremo più qui. Nel calcio funziona così, oggi sei qui e domani sei lì”. Il portiere del Napoli Pepe Reina ha dato l’addio a compagni ed amici. Secondo quanto rivelato da Il Mattino, durante la festa di compleanno della figlia Grecia, il portiere spagnolo avrebbe preso la parola pronunciando le frasi d’addio sopracitate. Il contratto va in scadenza ed il club non ...

Giaccherini saluta il Napoli : il centrocampista è vicino al Chievo Verona : In casa Napoli c’è chi va e chi viene. Per un nuovo acquisto, Younes, che comincia il suo percorso in azzurro, c’è Emanuele Giaccherini vicinissimo ai saluti. Il centrocampista azzurro è vicinissimo al Chievo Verona come ha svelato il suo agente, Furio Valcareggi, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Siamo in attesa. C’è stata […] L'articolo Giaccherini saluta il Napoli: il centrocampista è vicino al Chievo Verona proviene ...

Giaccherini saluta il Napoli : il centrocampista è vicino al Chievo Verona : In casa Napoli c’è chi va e chi viene. Per un nuovo acquisto, Younes, che comincia il suo percorso in azzurro, c’è Emanuele Giaccherini vicinissimo ai saluti. Il centrocampista azzurro è vicinissimo al Chievo Verona come ha svelato il suo agente, Furio Valcareggi, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Siamo in attesa. C’è stata […] L'articolo Giaccherini saluta il Napoli: il centrocampista è vicino al Chievo Verona proviene ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari dell’11 gennaio in DIRETTA : Joao Mario saluta l’Inter? Napoli attende il “Si” di Verdi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di un’altra lunga giornata di Calciomercato invernale (giovedì 11 gennaio). Anche oggi seguiremo tutte le trattative delle squadre italiane e dei principali campionati europei e gli spunti non mancano partendo da dove eravamo rimasti ieri. Uno è stato tra il Napoli (nella persona del ds Giuntoli) e l’agente di Deulofeu. Intesa di massima raggiunta per quanto riguarda l’ingaggio del ...

Napoli e Juve salutano la concorrenza : che duello per lo scudetto : da sempre così. Sotto le feste, le famiglie si riuniscono e festeggiano insieme sotto l'albero. Ma non è anno di tradizioni per questa serie A, in campo anche tra la Messa di mezzanotte e il veglione ...