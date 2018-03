Napoli | nigeriano aggredisce passanti a bottigliate Ultime notizie | polizia lo ferma

Napoli - nigeriano aggredisce passanti : 19.48 Un giovane nigeriano di 20 anni ha aggredito e ferito tre persone colpendole con il coccio di una bottiglia. E' accaduto a Corso Novara, a Napoli. Il giovane è stato subito bloccato dagli agenti. I feriti sono stati portati in ospedale e uno di loro è stato sottoposto a intervento chirurgico. Anche il fermato è stato condotto in ospedale, per valutarne le condizioni fisiche e psicologiche:avrebbe agito in evidente stato di alterazione.