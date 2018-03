Nadia Toffa | ecco perchè ho parlato del cancro che mi ha colpita!

Nadia TOFFA/ Ecco perché non ha detto prima di avere il cancro : "Volevo la certezza di essere fuori pericolo" : NADIA TOFFA, la Iena torna a parlare del tumore: “Non bisogna mai giudicare il dolore degli altri”. Le ultime notizie sulla giornalista, premiata a Brescia come personaggio locale dell'anno(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 16:08:00 GMT)

“Il cancro? Ecco perché non vi ho detto nulla”. Nadia Toffa allo scoperto. Dopo le polemiche - la Iena spiega tutto sulla malattia : Una giornata importante, quella che ha visto Nadia Toffa ricevere il premio come personaggio bresciano dell’anno al Museo della fotografia nella città lombarda dove è nata 39 anni fa. Un momento toccante andato in scesa sabato 10 marzo, quando la giornalista ha ricevuto lo speciale riconoscimento durante un ricevimento organizzato per l’occasione. E un’occasione per tornare a parlare dei mesi alle spalle e di quella ...

Nadia Toffa : ‘Ecco perché non ho rivelato subito il mio cancro’ : Nadia Toffa dopo il cancro: “Ecco perché l’ho rivelato in tv ed ho aspettato” Brescia, Museo della fotografia: Nadia Toffa è il personaggio bresciano dell’anno. Sabato 10 marzo, durante il ricevimento del premio datole dalla sua città natale, la Iena è tornata anche a parlare del cancro che l’ha colpita gli scorsi mesi. L’evento inoltre […] L'articolo Nadia Toffa: ‘Ecco perché non ho rivelato ...

Nadia TOFFA/ Video Iene - il saluto di Agresti e Savino : "Bella e brava" : NADIA TOFFA, la Iena torna a parlare del tumore: “Non bisogna mai giudicare il dolore degli altri”. Le ultime notizie sulla giornalista, premiata a Brescia come personaggio locale dell'anno(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 21:18:00 GMT)

Le Iene – Nona puntata del 11 marzo 2018 – Con Nadia Toffa - Nicola Savino - Giulio Golia - Matteo Viviani - Andrea Agresti. : In prima serata su Italia1 sono tornate le Iene. Come ormai tradizione degli ultimi anni ancora due appuntamenti settimanali alla domenica e stavolta al mercoledì. Stasera va in onda la Nona puntata, la quinta della domenica. I conduttori Alla domenica il programma è condotto da Nicola Savino, Nadia Toffa, Matteo Viviani e Giulio Golia, mentre […] L'articolo Le Iene – Nona puntata del 11 marzo 2018 – Con Nadia Toffa, Nicola Savino, Giulio ...

Nadia Toffa/ La Iena torna a parlare del tumore : “Non bisogna mai giudicare il dolore degli altri” : Nadia Toffa, la Iena torna a parlare del tumore: “Non bisogna mai giudicare il dolore degli altri”. Le ultime notizie sulla giornalista, premiata a Brescia come personaggio locale dell'anno(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 15:16:00 GMT)

Barbara Palombelli contro Nadia Toffa - sfida per la conduzione del Grande fratello : Secondo il settimanale Vero si starebbe consumando una guerra intestina a Mediaset tra due primedonne. 'Secondo insistenti voci di corridoio, a giocarsi la poltrona di conduttrice del prossimo Grande ...

Le Iene – Settima puntata del 4 marzo 2018 – Con Nadia Toffa - Nicola Savino - Giulio Golia - Matteo Viviani - Andrea Agresti. : In prima serata su Italia1 sono tornate le Iene. Come ormai tradizione degli ultimi anni ancora due appuntamenti Settimanali alla domenica e stavolta al mercoledì. Stasera va in onda la Settima puntata, la quarta della domenica. I conduttori Alla domenica il programma è condotto da Nicola Savino, Nadia Toffa, Matteo Viviani e Giulio Golia, mentre […] L'articolo Le Iene – Settima puntata del 4 marzo 2018 – Con Nadia Toffa, Nicola Savino, ...

Nadia Toffa/ Le Iene - travolta dall'affetto del pubblico : “Che bella accoglienza...” : Nadia Toffa travolta dall'affetto del pubblico de Le Iene: “Che bella accoglienza...”. La conduttrice e inviata pronta a condurre la nuova puntata. Il siparietto sull'ondata di maltempo...(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 21:31:00 GMT)

Le Iene – Settima puntata del 4 marzo 2018 – Con Nadia Toffa - Nicola Savino - Giulio Golia - Matteo Viviani - Andrea Agresti. : In prima serata su Italia1 sono tornate le Iene. Come ormai tradizione degli ultimi anni ancora due appuntamenti Settimanali alla domenica e stavolta al mercoledì. Stasera va in onda la Settima puntata, la quarta della domenica. I conduttori Alla domenica il programma è condotto da Nicola Savino, Nadia Toffa, Matteo Viviani e Giulio Golia, mentre […] L'articolo Le Iene – Settima puntata del 4 marzo 2018 – Con Nadia Toffa, Nicola Savino, ...

Nadia Toffa E IL TUMORE/ Si commuove per l'amica Wondy morta per la malattia : NADIA TOFFA, l'inviata de Le Iene è il personaggio dell'anno. Il cancro, gli attacchi ricevuti e il desiderio di essere normale: ma essere malati è da "fighi"? Il dibattito continua(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 18:33:00 GMT)

Nadia TOFFA/ Il tumore - gli attacchi ricevuti e il coraggio di essere ’normale’ : NADIA TOFFA, l'inviata de Le Iene è il personaggio dell'anno. Il cancro, gli attacchi ricevuti e il desiderio di essere normale: ma essere malati è da "fighi"? Il dibattito continua(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 14:15:00 GMT)

Nadia Toffa/ Dal ritorno in pubblico al premio di Brescia : è il personaggio dell'anno : Nadia Toffa, dal ritorno in pubblico al premio di Brescia: l'inviata de Le Iene è il personaggio dell'anno. Le ultime notizie sulla giornalista, tornata dopo la lotta contro il cancro(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 22:50:00 GMT)

Nadia Toffa/ Foto - l'inno alla vita della Iena dopo il tumore : Nadia Toffa, la Iena pubblica una Foto con un messaggio che è un inno alla vita dopo la malattia: tanto affetto per lei. Uscia pubblica alla presentazione del libro "Mi vivi denro".(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 17:01:00 GMT)