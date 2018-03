Moto2 | Mondiale 2018 | tutti gli italiani al via Francesco Bagnaia guida la truppa

Moto2 - Mondiale 2018 : la startlist e l’elenco completo dei partecipanti. Tutti i piloti e le squadre al via : Ci siamo! Il MotoMondiale sta per cominciare. Sta per prendere il via, dunque, anche il Mondiale Moto2, che come al solito riserverà incertezza ed equilibrio. In tanti saranno pronti a dare battaglia, per cercare di guadagnarsi la promozione nella classe regina. Mancheranno sia il campione in carica, Franco Morbidelli, sia il secondo classificato, Tom Luthi, che questo balzo lo hanno già fatto alla vigilia di quest’anno. La battaglia sarà ...

Moto2 - Mondiale 2018 : i favoriti. Duello Alex Marquez-Francesco Bagnaia? In tanti possono dire la loro : Prenderà il via in questo weekend un’altra entusiasmante stagione del MotoMondiale. Sarà un altro anno da non perdere, soprattutto in Moto2, che come di consueto offrirà divertimento e incertezza dall’inizio alla fine del campionato. La chance di mettersi in luce per ambire ad un posto nella classe regina è notevole e in tanti vorranno dire la loro. Mancherà il campione in carica, Franco Morbidelli, così come il suo rivale Tom Luthi, ...

Motomondiale - test Moto2 e Moto3 a Valencia : spendono il sole e l'Italia : La prima sessione di test della stagione si chiude in maniera molto positiva per i nostri colori, è ancora troppo presto per fare dei pronostici ma i piloti italiani sono tornati in pista decisamente ...

Motomondiale - Test Valencia 2018 : domina la pioggia ed i piloti girano poco. Migliori tempi per Dominique Aegerter in Moto2 e Fabio Di Giannantonio in Moto3 : Ha ufficialmente preso il via la stagione 2018 di Moto2 e Moto3 con i Test pre-stagionali presso il circuito di Valencia. O, per meglio dire, non ha preso il via. La giornata di oggi, infatti, è stata decisamente dominata dalla pioggia che ha impedito alla maggior parte dei piloti delle due classi di scendere in pista. Gli ombrelli si sono aperti sin dalle prime luci dell’alba e non si sono richiusi fino all’imbrunire. Le sei ...