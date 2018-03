Moto - Addio a Ivano Beggio | i ricordi di Aprilia e del Gruppo Piaggio

”È morta una leggenda”. Lutto nel Motociclismo. Addio al grande che - con il suo intuito - ha portato in alto il nome dell’Italia : ”Ora siamo tutti orfani” : È stata una leggenda del motociclismo mondiale e simbolo stesso del made in Italy che vince. Un intuito ”geniale” che ha portato in alto il nome dell’Italia nel motociclismo mondiale. L’annuncio della morte è stato dato dai suoi collaboratori in una nota in cui si precisa che era da tempo malato e che presto verrà comunicata la data delle esequie. Ivano Beggio, storico presidente dell’Aprilia, è scomparso ...

Fca - dal 2022 addio ai Motori diesel : Fiat Chrysler Automobiles ha imboccato la strada che porta inevitabilmente all’abbandono dei motori diesel. Il gruppo guidato dall’amministratore delegato Sergio Marchionne e presieduto da John Elkann cesserà di equipaggiare le proprie vetture con motori a gasolio a partire dal 2022. Un processo graduale ma ineluttabile. Che ha come corollario un’a...

MotoGP - Valentino Rossi addio Yamaha? Al suo posto Zarco. Carlo Pernat : 'Sarà rivolta' : Altro che rinnovo: Valentino Rossi via dalla Yamaha il pRossimo anno? La voce è di quelle clamorose, ma circola nell'ambiente della MotoGP : c'è chi sostiene che Johann Zarco , il pRossimo anno, possa ...

MotoGp - Dopo l'addio delle grid girl dalla F1 - il mondo a due ruote fa chiarezza : 'ombrelline? Ecco il nostro parere' : Mentre il mondo a quattro ruote rivoluzione il suo stile, quello a due rimane fedele alle sue usanze. La MotoGp infatti non ha intenzione di abolire le umbrella girl e non esita ad esprimere il ...

Addio rombo. Harley-Davidson presenta la sua Moto elettrica : Non è un Addio al rombo suonante delle classiche Harley-Davidson, ma è comunque una novità destinata a segnare un cambiamento importante nel mondo delle due ruote. La casa motociclistica americana ha annunciato oggi che tra diciotto mesi sarà pronta a commercializzare il primo modello di Harley elettrica, progettata sulla base del ...

Addio a Gurney - mito del Motorsport Usa : Lutto nel mondo del motorsport: domenica si è spento per le complicazioni di una polmonite Dan Gurney. Lo statunitense aveva 86 anni ed è ricordato per essere stato il primo pilota a vincere in Formula 1, ...

MotoGp - Puig nuovo team manager della Honda : il team giapponese rischia adesso un doppio addio? : La Honda ha scelto Alberto Puig come sostituto di Livio Suppo: il nuovo team manager potrebbe però mettere a rischio il futuro di Pedrosa e Marquez in HRC E' stato annunciato ieri il sostituto di ...

Addio a Eddie Clarke - il chitarrista dei Motörhead soprannominato "Fast" : Il mondo del rock piange 'Fast' Eddie Clarke, l'ultimo superstite della leggendaria formazione originale dei Motorhead. Il chitarrista inglese è scomparso all'età di 67 anni in un ospedale dove era stato ...

morto l'ultimo Motörhead - addio al chitarrista Fast Eddie Clarke : Brano di straordinaria potenza, un vero inno per tutti i rocker del mondo. 2) Bomber , dall'omonimo album del 1979. Un classico dei concerti della band. Devastante. 3) Overkill , la title track del ...