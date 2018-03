Morto Soffiantini | 8 mesi nelle mani dell' Anonima Anni dopo aiutò un suo sequestratore a

Brescia - Morto Giuseppe Soffiantini/ Investigatore ricorda i 237 giorni di prigionia : “Ha vissuto due vite” : Giuseppe Soffiantini è morto: l'imprenditore Bresciano fu ostaggio nel 1997 per lunghi 237 giorni dell'Anonima Sequestri. Lo choc per l'orecchio tagliato e la liberazione(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 17:53:00 GMT)

Morto GIUSEPPE SOFFIANTINI - BRESCIA/ Imprenditore sequestrato per 237 giorni nel ’97 : choc orecchio tagliato : GIUSEPPE SOFFIANTINI è MORTO: l'Imprenditore BRESCIAno fu ostaggio nel 1997 per lunghi 237 giorni dell'Anonima Sequestri. Lo choc per l'orecchio tagliato e la liberazione(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 13:35:00 GMT)

Morto Giuseppe Soffiantini - sequestrato nel 1997 per 237 giorni : Milano, 12 mar. , askanews, - Fu tenuto in ostaggio dai suoi rapitori per 237 giorni. L'imprenditore bresciano Giuseppe Soffiantini è Morto questa notte a Brescia. Il 6 marzo scorso aveva compiuto 83 ...

È Morto Giuseppe Soffiantini - l?imprenditore rapito nel 1997 e tenuto prigioniero per 237 giorni : BRESCIA - È morto l'imprenditore bresciano Giuseppe Soffiantini. Aveva compiuto 83 anni lo scorso sei marzo. Soffiantini nel 1997 fu vittima di un sequestro e rimase nelle mani di rapitori...

Morto Soffiantini - il gentiluomo che dopo il sequestro aiutò il suo carceriere : È Morto a 83 anni l’imprenditore bresciano Giuseppe Soffiantini. Il suo sequestro è stato uno degli ultimi di lunga durata in Italia, uno degli ultimi fatti al Nord e uno dei più complessi. Era il 17 giugno del 1997. Quella notte venne sequestrato nella sua casa di Manerbio, in provincia di Brescia. A dare l’allarme fu la moglie, la mattina dopo. Era stata imbavagliata e bloccata in una stanza dai banditi che avevano fatto irruzione in ...

Morto Giuseppe Soffiantini - vittima di sequestro nel 1997 - : L'imprenditore bresciano è scomparso all'età di 83 anni. Rapito nel giugno di 21 anni fa, restò in ostaggio per 237 giorni fino al pagamento di un riscatto da 5 miliardi di lire

Brescia - è Morto l'imprenditore Giuseppe Soffiantini : Da qualche giorno era ricoverato nell'istituto ospedaliero Poliambulanza di Brescia per problemi di cuore . Il rapimento di Soffiantini fu una delle ultime clamorose operazioni dell' Anonima Sequestri ...

Morto Soffiantini - ostaggio per 237 giorni dell'Anonima : E' Morto in ospedale all'età di 83 anni l'imprenditore Giuseppe Soffiantini. Bresciano, fu rapito nel 1997 nella sua casa a Manerbio e rimase nelle mani dei sequestratori per 237 giorni. Il rapimento ...

Brescia - è Morto l’imprenditore Giuseppe Soffiantini : Brescia, è morto l’imprenditore Giuseppe Soffiantini Nel 1997 fu vittima di un sequestro e rimase nelle mani dei rapitori per 237 giorni Continua a leggere L'articolo Brescia, è morto l’imprenditore Giuseppe Soffiantini proviene da NewsGo.

Morto Soffiantini - aveva 83 anni. Nel 1997 fu sequestrato per 237 giorni : È Morto l'imprenditore bresciano Giuseppe Soffiantini. aveva compiuto 83 anni lo scorso sei marzo. Soffiantini nel 1997 fu vittima di un sequestro e rimase nelle mani di rapitori 237 giorni, dal 17 ...

Morto Giuseppe Soffiantini - imprenditore rapito per 237 giorni : Prelevato dall'Anonima Sarda tra il '97 e il '98 e liberato dopo un riscatto di 5 miliardi di lire. Deceduto stanotte a 83 anni a Milano per problemi di cuore - E' Morto nella notte, a 83 anni per ...

Giuseppe Soffiantini è Morto/ Brescia - l'imprenditore ostaggio nel '97 dell'Anonima Sequestri per 237 giorni : Giuseppe Soffiantini è morto: l'imprenditore Bresciano fu ostaggio nel 1997 per lunghi 237 giorni dell'Anonima Sequestri. Da poco aveva compiuto 83 anni.(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 10:59:00 GMT)

Morto l'imprenditore Giuseppe Soffiantini : nel 1997 fu sequestrato per 237 giorni : E’ Morto a 83 anni l’imprenditore bresciano Giuseppe Soffiantini. Nel 1997, l’uomo fu vittima di un sequestro e rimase nelle mani dei rapitori per 237 giorni, prima di essere liberato dietro il pagamento da parte...

È Morto Giuseppe Soffiantini - l’imprenditore tessile che fu rapito per otto mesi tra il 1997 e il 1998 : È morto Giuseppe Soffiantini, imprenditore tessile conosciuto per essere stato rapito per quasi otto mesi tra il 1997 e il 1998, in un famoso caso di cronaca nera: aveva 83 anni. Soffiantini fu rapito il 17 giugno 1997 nella sua The post È morto Giuseppe Soffiantini, l’imprenditore tessile che fu rapito per otto mesi tra il 1997 e il 1998 appeared first on Il Post.