Morto Luigi Necco | volto storico di 90° Minuto che cantò le gesta di Maradona

: È morto Luigi Necco: addio al giornalista di 90° minuto - Corriere : È morto Luigi Necco: addio al giornalista di 90° minuto - RaiNews : È morto #LuigiNecco: volto di 90° minuto, raccontò gli scudetti del #Napoli di Maradona ? - repubblica : E' morto il giornalista sportivo Luigi Necco -

(Di martedì 13 marzo 2018) È, il giornalista napoletanodi 90°. Avrebbe compiuto 84 anni a maggio. Amatissimo dal pubblico, storici i suoi collegamenti dallo stadio San Paolo per raccontare ledel Napoli di Diego Armandoe compagni. Avrebbe compiuto 84 anni a maggio, ma è stato stroncato da una grave insufficienza respiratoria.Oltre che di calcio,era appassionato di archeologia, per moltissimi anni si è dedicato alla ricerca del tesoro che il celebre archeologo Heinrich Schliemann aveva trovato a Troia nel 1873 e che ufficialmente i tedeschi davano per distrutto nei bombardamenti a Berlino nel 1945.Il 29 novembre 1981 il giornalista venne gambizzato in un ristorante di Avellino per mano di tre uomini inviati da Vincenzo Casillo, detto 'O Nirone, luogotenente di Raffaele Cutolo fuori dal carcere. Pochi mesi primaa 90° ...