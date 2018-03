Morto Ivano Beggio fondatore Aprilia

È Morto Ivano Beggio - ex presidente e proprietario dell’Aprilia : Ivano Beggio, imprenditore italiano, ex presidente e proprietario della casa motociclistica Aprilia, è morto la scorsa notte nella sua casa di Asolo, in provincia di Treviso: aveva 73 anni ed era malato. Negli anni Settanta Beggio subentrò al padre Alberto The post È morto Ivano Beggio, ex presidente e proprietario dell’Aprilia appeared first on Il Post.